Союз журналистов России открыл прием заявок на премию «Золотая стратегия»

2 сентября начался прием заявок на национальную премию в области PR и связей с общественностью "Золотая стратегия".

Премия "Золотая стратегия" направлена на поддержку, продвижение, поощрение лучших проектов и специалистов в области связей с общественностью. К участию приглашаются пиар-специалисты, коммуникационные агентства, проекты и команды. Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года. Церемония награждения победителей и лауреатов пройдет в Москве 28 ноября 2025 года.

В этом году заявки принимаются в 10 номинациях (8 коллективных и 2 индивидуальные). Участники могут побороться за звание лучшего пиар-проекта в таких номинациях, как: "ИИ-прорыв", "Международные проекты", "Антикризисный пиар", "Первооткрыватель года" и другие.

Главная цель премии – развитие стратегического подхода в сфере коммуникаций и продвижение лучших проектов на рынке. Задачи премии: честная оценка реализованных проектов экспертами отрасли, подтверждение компетенций пиар-специалистов и создание площадки для взаимодействия профессионалов медиарынка. Экспертное жюри премии – ведущие специалисты в области журналистики и коммуникаций, руководители крупнейших российских СМИ, представители Союза журналистов России и известные медиадеятели.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал старт заявочной кампании: "В этом году перед запуском мы посоветовались с российскими пиарщиками и обновили номинации, чтобы они отвечали современным трендам. У нас появилась новая номинация "ИИ-прорыв", так как часто пиарщики создают свои проекты с помощью искусственного интеллекта".

Для участников премия станет возможностью заявить о своих достижениях на национальном уровне, укрепить репутацию компании или организации и стать частью сильного и статусного профессионального сообщества.

Премия "Золотая стратегия" учреждена Союзом журналистов России. В 2023 году команда Союза впервые провела премию, где медийное сообщество оценило достижения PR-специалистов. С тех пор "Золотая стратегия" стала одной из ключевых площадок, где встречаются журналисты, PR-агентства, коммуникационные команды и лидеры индустрии.

