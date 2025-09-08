Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер

110-летие великого русского композитора Георгия Свиридова отметят циклом из трех мировых премьер его шедевров, долгие годы считавшихся утраченными, а также выпуском аудиозаписей и нот. Все это – составляющие проекта "Время, вперед!", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

В мероприятиях примут участие выдающиеся музыканты современности – Юрий Башмет, Иван Рудин, Екатерина Антоненко, Лев Конторович, а также племянник композитора, профессор Александр Белоненко.

В юбилейном цикле "Время, вперед!" прозвучат:

  • 24 сентября (МКЗ "Зарядье") – мировая премьера восстановленного хорового произведения “Благослови, душе моя, Господа…”, из “Ветхого завета”.
    Исполнители: Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Академический большой хор "Мастера хорового пения" и хор мальчиков Cantus под управлением Льва Конторовича.
  • 30 сентября (Концертный зал им. П.И. Чайковского) – мировая премьера Симфонии для струнных и ударных.
    Исполнители: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета.
  • 2 октября (МКЗ "Зарядье") – мировая премьера оратории для солистов, хора и симфонического оркестра "Семь песен о России".
    Исполнители: Московский государственный симфонический оркестра под руководством Ивана Рудина и Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова под управлением Екатерины Антоненко.

Все три премьерных концерта будут записаны лучшими отечественными звукорежиссерами и лягут в основу цифровых релизов. 

Особой частью проекта станет выпуск восстановленных, тщательно отредактированных и специально оформленных печатных и цифровых партитур восстановленных произведений Георгия Свиридова. Тиражи будут бесплатно направлены в библиотечные фонды и учебные заведения, а электронные версии – выложены в открытый доступ.

