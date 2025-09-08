Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер

Курс рубля
110-летие великого русского композитора Георгия Свиридова отметят циклом из трех мировых премьер его шедевров, долгие годы считавшихся утраченными, а также выпуском аудиозаписей и нот. Все это – составляющие проекта "Время, вперед!", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.
В мероприятиях примут участие выдающиеся музыканты современности – Юрий Башмет, Иван Рудин, Екатерина Антоненко, Лев Конторович, а также племянник композитора, профессор Александр Белоненко.
В юбилейном цикле "Время, вперед!" прозвучат:
Все три премьерных концерта будут записаны лучшими отечественными звукорежиссерами и лягут в основу цифровых релизов.
Особой частью проекта станет выпуск восстановленных, тщательно отредактированных и специально оформленных печатных и цифровых партитур восстановленных произведений Георгия Свиридова. Тиражи будут бесплатно направлены в библиотечные фонды и учебные заведения, а электронные версии – выложены в открытый доступ.
