Как лечить грыжу шейного отдела без операции? Врачи объясняют, почему возникает боль, какие симптомы требуют внимания и какие методы помогают справиться с проблемой

Современный ритм жизни сделал боли в шее и спине одной из самых распространённых жалоб. Долгая работа за компьютером, стресс и низкая физическая активность приводят к тому, что даже молодые люди сталкиваются с диагнозом "грыжа шейного отдела позвоночника". Получить помощь можно в клинике остеопатии доктора Трубникова в Москве, где врачи работают с такими случаями ежедневно. Учреждение ведёт приём с 2004 года и накопило богатый опыт в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Почему при грыже так сильно болит шея

Основные симптомы – острая боль, ограничение подвижности, головокружение и онемение рук. Грыжа шейного отдела опасна тем, что её последствия отражаются не только на позвоночнике, но и на работе нервной системы и сосудов. В тяжёлых случаях пациенты жалуются на онемение пальцев, хроническую усталость и даже проблемы со сном.

Нередко люди откладывают визит к врачу, ограничиваясь обезболивающими. Но постоянный приём таблеток не решает проблему, а только маскирует её. Врачи подчёркивают: чем раньше начать лечение, тем выше шанс избежать осложнений и сохранить активность.

Как помогает остеопатия

Традиционная терапия при грыже обычно включает лекарства, физиопроцедуры и лечебную гимнастику. Но не всегда эти методы снимают боль полностью. Всё больше специалистов рекомендуют остеопатию как щадящий способ облегчения состояния.

Мягкое воздействие остеопата направлено не на саму грыжу, а на восстановление механизмов, которые её вызывают и провоцируют обострения. Такой подход позволяет работать с пациентами разных возрастных групп, снижать нагрузку на позвоночник, расслаблять мышцы и улучшать кровообращение без таблеток и операций.

Доктор Трубников, кандидат медицинских наук, основатель клиники и член Медицинской ассоциации профессиональных остеопатов, подчёркивает: "При своевременном обращении остеопатия позволяет вернуть пациенту комфорт и избежать осложнений. Главное – не терпеть боль месяцами и не откладывать визит к врачу".

За годы практики клиника накопила значительный опыт в лечении грыж не только шейного отдела, но и поясничных и пояснично-крестцовых. Специалисты успешно работают даже со "сложными" случаями, включая большие и гигантские грыжи. Такой опыт позволяет эффективно помогать пациентам на любых стадиях заболевания – от острых болей до выраженных неврологических нарушений.

