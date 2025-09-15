Сильные боли при грыже шейного отдела: что рекомендуют врачи

Сильные боли при грыже шейного отдела: что рекомендуют врачи
Фото: freepik
Как лечить грыжу шейного отдела без операции? Врачи объясняют, почему возникает боль, какие симптомы требуют внимания и какие методы помогают справиться с проблемой

Современный ритм жизни сделал боли в шее и спине одной из самых распространённых жалоб. Долгая работа за компьютером, стресс и низкая физическая активность приводят к тому, что даже молодые люди сталкиваются с диагнозом "грыжа шейного отдела позвоночника". Получить помощь можно в клинике остеопатии доктора Трубникова в Москве, где врачи работают с такими случаями ежедневно. Учреждение ведёт приём с 2004 года и накопило богатый опыт в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Почему при грыже так сильно болит шея

Основные симптомы – острая боль, ограничение подвижности, головокружение и онемение рук. Грыжа шейного отдела опасна тем, что её последствия отражаются не только на позвоночнике, но и на работе нервной системы и сосудов. В тяжёлых случаях пациенты жалуются на онемение пальцев, хроническую усталость и даже проблемы со сном.

Нередко люди откладывают визит к врачу, ограничиваясь обезболивающими. Но постоянный приём таблеток не решает проблему, а только маскирует её. Врачи подчёркивают: чем раньше начать лечение, тем выше шанс избежать осложнений и сохранить активность.

Как помогает остеопатия

Традиционная терапия при грыже обычно включает лекарства, физиопроцедуры и лечебную гимнастику. Но не всегда эти методы снимают боль полностью. Всё больше специалистов рекомендуют остеопатию как щадящий способ облегчения состояния.

Мягкое воздействие остеопата направлено не на саму грыжу, а на восстановление механизмов, которые её вызывают и провоцируют обострения. Такой подход позволяет работать с пациентами разных возрастных групп, снижать нагрузку на позвоночник, расслаблять мышцы и улучшать кровообращение без таблеток и операций.

Доктор Трубников, кандидат медицинских наук, основатель клиники и член Медицинской ассоциации профессиональных остеопатов, подчёркивает: "При своевременном обращении остеопатия позволяет вернуть пациенту комфорт и избежать осложнений. Главное – не терпеть боль месяцами и не откладывать визит к врачу".

За годы практики клиника накопила значительный опыт в лечении грыж не только шейного отдела, но и поясничных и пояснично-крестцовых. Специалисты успешно работают даже со "сложными" случаями, включая большие и гигантские грыжи. Такой опыт позволяет эффективно помогать пациентам на любых стадиях заболевания – от острых болей до выраженных неврологических нарушений.

Подробнее о лечении грыжи шейного отдела без операции можно узнать в специализированных материалах, а консультацию получить в московской клинике остеопатии доктора Трубникова. 

Польша закатила истерику после слов Небензи в Совбезе ООН

Политики перешли на оскорбления, отказавшись предоставить доказательства причастности РФ к инциденту с дронами

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей