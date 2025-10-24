В КЦ "Москва" 20 декабря состоится премьера детского новогоднего шоу «История игрушек»

Этой зимой в концертном зале "Москва" на территории парка "Остров Мечты" состоится премьера грандиозного новогоднего шоу "История игрушек" от продюсерского центра "Седьмая Радуга". Представления пройдут с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 8 января 2026 года.

Впервые на одной сцене соберутся любимые герои телеканала "МУЛЬТ": Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. По сюжету канун Нового года оказывается под угрозой: обиженная Тень наводит переполох в магазине игрушек, и герои теряют память. Сказочному Патрулю предстоит разгадать хитрую головоломку, помочь друзьям вспомнить себя и показать, что главное волшебство заключается не в чудесах, а в дружбе и доброте. Успеют ли они всё исправить до прихода Деда Мороза?

"История игрушек" обещает стать настоящей феерией: зрителей ждет шоу с бюджетом более 500 миллионов рублей, участием свыше 200 артистов, 300 уникальными костюмами и ожившими на сцене 50 персонажами.

Спецэффекты и мэппинг перенесут зрителей в мир грез, иллюзии и воздушные трюки заставят затаить дыхание, а встреча с настоящим Дедом Морозом станет кульминацией волшебного праздника.

"Мы погрузим зрителей в атмосферу настоящей сказки, потрясающего путешествия по мультфильмам. Наше шоу рассчитано на самых маленьких зрителей, но мы уверены, что не только они, но и их родители останутся под большим впечатлением, – отметил режиссер представления Андрей Крючков. – Мы готовим удивительный по зрелищности спектакль. Используем ультрасовременную видеографию, великолепный мэппинг, в нашем распоряжении проникновенная музыка, невероятные костюмы и ещё много разных сюрпризов. Уверен, "История игрушек" зарядит детей и их родителей позитивными эмоциями на новогодние каникулы и на весь предстоящий год".

Продолжительность шоу – 1 час 20 минут без антракта.

Когда: 20-21 декабря, 24-30 декабря 2025 г., 2-8 января 2026 г.

Где: парк "Остров мечты", проспект Андропова, д.1

Стоимость билетов: от 470 р. Дети до 3 лет – бесплатно

Категория 0+