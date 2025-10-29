«Секрет Новогодних Игрушек»: путешествие в Музыколандию

«Секрет Новогодних Игрушек»: путешествие в Музыколандию

Этой зимой, в преддверии новогодних праздников, сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". Зрителей ожидает нечто большее, чем просто представление: это будет полноценное погружение в мир детских фантазий, где оживут любимые игрушки и начнут происходить настоящие чудеса.

В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам. Однако в волшебную новогоднюю ночь грань между реальностью и вымыслом стирается: и игрушки отправляются в невероятное путешествие, чтобы сохранить иллюзию детской фантазии и не позволить злобному Кукловоду, а также коварному змею, захватить власть над "Музыколандией" – их любимым городом. В этом грандиозном приключении одну из главных ролей, ведущую зрителей сквозь сказочный мир, исполняет популярный российский актер и шоумен Антон Юрьев, знакомый по утреннему шоу "Русские перцы" и ярким ролям во многих фильмах и сериалах, таких как "Огонь" и "12 месяцев. Новая сказка". В роли бабушки предстанет Заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

Каждый юный зритель станет полноправным участником этого праздника, активно помогая героям в их приключениях. Любимая кукла Светы, роль которой играет автор сказки Светлана Феодулова, обладательница самого высокого голоса в мире, занесенного в книгу рекордов России и Гиннесса, проходя через испытания, познает истинное значение дружбы, ценность семьи и важность единства всего сказочного города в трудные времена.

Масштабные декорации превратят сцену в настоящий город игрушек, а яркие спецэффекты добавят сказочности происходящему. Мультижанровое шоу, представленное в формате мюзикла, обещает порадовать зрителей зрелищными номерами и запоминающимися песнями. В одном из фрагментов игрушки даже объединятся в оркестр, знакомя детей с миром музыкальных инструментов. В постановке также примет участие Большой детский хор им. Попова под управлением Георгия Журавлева, иллюзионист Илья Словачевский, играющий роль Амадеуса, артисты балета и многие другие. Помимо этого, в шоу будут представлены удивительные фокусы, номера с ростовыми куклами, а кульминацией станет впечатляющий проезд Деда Мороза и Снегурочки по залу в настоящих санях, запряженных оленями, что создаст неповторимую атмосферу новогоднего чуда.

Когда: 24-27 декабря
Где: Live Арена

Категория 0+

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

В США объявили о начале новой фазы СВО

Ситуация на поле боя стремительно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей