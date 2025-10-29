В Сочи пройдет юбилейный кинофестиваль «Победили вместе»

В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная программе юбилейного Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова. Сам кинофестиваль пройдет в Сочи с 10 по 17 ноября.

"Мы выходим за привычные рамки кинофестиваля "Победили вместе" ради его будущего", – отметила председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира, доктор политических наук Светлана Смирнова. По ее словам, тема сохранения исторической памяти звучала еще на Всемирной Общественной Ассамблее, в которой приняли участие порядка 4500 человек.

Основатель и руководитель проекта "Победили вместе", президент Евразийской Академии телевидения и радио, кандидат философских наук Валерий Рузин, в свою очередь, рассказал о тематике фестивальных работ. "В год 80-летия Великой Победы у нас в международном конкурсе добавился полноценный блок “Память”. Раньше такое кино тоже было, но в меньших количествах. Поэтому девиз фестиваля 2025 года – "Расширяем пространство Победы", – подчеркнул Рузин.

Писатель, поэт, драматург, киносценарист Юрий Поляков рассказал, почему фестиваль носит имя Владимира Меньшова: "Мы с ним дружили, у нас были общие проекты. Владимир Меньшов был крайне нетерпим к различным спекуляциям и очернению памяти о войне. На одном из конкурсов он даже отказался вручать диплом фильму, который искажал память о войне, просто бросив конверт на пол. Сейчас мы тоже видим и замалчивание, и придумывание великих битв наших союзников. Этому противостоять можем только мы вместе – если об этом будут выходить документальные фильмы из десятков разных стран", – резюмировал писатель.