Нашествие мировых культур в Сочи, юбилей Юрия Полякова и «Трезвое село»: кинофестиваль «Победили вместе» подвел итоги

Церемония закрытия 20-го Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова состоялась в сочинском кинотеатре "Юбилейный" 17 ноября 2025 года. Грандиозное событие объединило выдающихся кинодокументалистов и защитников исторической правды из 45 стран мира.

Ведущими вечера стали художественный руководитель Театра кукол "Саквояж", лауреат 18-го кинофестиваля "Победили вместе" в номинации "Герой фильма" Роман Соколовский и киновед Елизавета Баранова.

В этом году на фестивале состоялись показы более чем 150 фильмов, творческие встречи и мастер-классы с ведущими деятелями искусств – Юрием Поляковым, Валерием Тимощенко и Андреем Осиповым, Виталием Потемкиным, Нателлой Тоидзе, Александром Шпагиным. Были задействованы крупнейшие площадки города Сочи – центр культуры и кино "Сочи", Городской Дом культуры "Юбилейный", Центр развития молодежи, кинотеатр "Комсомолец", арт-медиа-центр "Родина".

Огромный интерес у публики вызвали показы фильмов из специальных и внеконкурсных программ фестиваля:

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне,

Ателье киноискусства (о создании/воссоздании кинокартин, мастерах и профессиях киноиндустрии),

Культурный код,

Фильмы стран арабского мира – при поддержке Лиги арабских государств,

Луганский характер (цикл работ телеканала "Луганск 24"),

Дни белорусского кино.

Показы белорусских фильмов прошли в кинотеатрах "Комсомолец" и "Сочи" при поддержке Государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Сергея Глазьева, а также Постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии.

В ходе церемонии награждения делегации Белоруссии и Лиги Арабских государств стали обладателями специальных дипломов от оргкомитета кинофестиваля за организацию специальных программ – Дней белорусского кино и Фильмов стран арабского мира.

Важными событиями фестиваля стали также подписания:

соглашения о культурном обмене между Ассамблеей Народов Мира и Сочинским институтом – филиалом РУДН им. Патриса Лумумбы;

соглашения о намерениях совместного кинопроизводства между продюсером, режиссером Сергеем Масальским (участник мастерской Алексея Алешковского Кинолаборатории Союза кинематографистов России "Северный Кавказ") и китайскими компаниями Qingchuan Zhiyuan (Beijing) Culture Media и Beijing Galaxy Space Culture Media.

В блок "Память" вошли 11 фильмов (из них 4 премьеры) из Китая, США, Греции, Болгарии, Беларуси, Южной Кореи и России, посвященные темам и событиям Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны; в блок "Отражение" – 14 фильмов (из них 14 премьер) из Чили, Турции, Италии, Франции, Египта, Ирана, Аргентины, Армении, Алжира, Ливана, Мексики, Индии и России, рассказывающие о современных победах и достижениях в различных сферах.

"Фестиваль в этом году у нас юбилейный, 20-й по счету, и в связи с этим, конечно, вспоминается его огромная история. За эти годы через нас прошли тысячи киноработ, отрывки самых значимых из которых мы показывали на открытии кинофестиваля", – отметил продюсер проекта кинофестиваля "Победили вместе", президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин.

Организаторы Фестиваля – Ассамблея Народов Мира и Евразийская Академия Телевидения и Радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ, а также при содействии Администрации города Сочи и Союза кинематографистов РФ.