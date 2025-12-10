Мегашоу «История игрушек»: встречаем Новый год вместе с героями любимых мультфильмов

Курс рубля
Увидеть любимых персонажей телеканала "МУЛЬТ" сразу всех вместе на одной сцене смогут зрители новогоднего мегашоу "История игрушек" от продюсерского центра "Седьмая Радуга". Представления пройдут в концертном зале "Москва" на территории парка "Остров Мечты". Премьера состоится 20 декабря.
По сюжету долгожданный новогодний праздник оказывается под угрозой: обиженная Тень устраивает переполох в магазине игрушек, и герои забывают, кто они такие. Спасти ситуацию по силам только команде мультперсонажей: юным волшебницам Алёнке, Варе, Маше, Снежке и Алисе из Сказочного патруля, компании игрушек мальчика Ромы – Флаю, антистрессу Бублику, куколке Пинки, фигурке Глории, мощным роботам – турбозаврам, рассудительному Уму и обжоре Хруму, а также суперкоту Басику, не раз выручавшему своего хозяина.
Вместе со зрителями эти веселые и находчивые мультперсонажи не только разгадают хитрую головоломку, но и напомнят, что дружба и доброта способны совершать настоящие чудеса.
Шоу "История игрушек" пройдет в концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты" 20-21 декабря, 24-30 декабря 2025 г., 2-7 января 2026 г.
Сеансы: 20-21 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
24-26 декабря: 12:00, 15:00, 18:00
27-28 декабря 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
29 декабря: 12:00, 15:00, 18:00
30 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
2-4 января: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
5-7 января: 12:00, 15:00, 18:00
Адрес: г. Москва, проспект Андропова, д.1.
Продолжительность шоу: 1 час 20 минут
Возрастное ограничение: 0+
Больше информации – на сайте "Седьмая Радуга".
