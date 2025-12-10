Мегашоу «История игрушек»: встречаем Новый год вместе с героями любимых мультфильмов

Турбозавры, Геройчики, Ум и Хрум, Кот Басик и Сказочный Патруль объединятся, чтобы спасти главный праздник года

Увидеть любимых персонажей телеканала "МУЛЬТ" сразу всех вместе на одной сцене смогут зрители новогоднего мегашоу "История игрушек" от продюсерского центра "Седьмая Радуга". Представления пройдут в концертном зале "Москва" на территории парка "Остров Мечты". Премьера состоится 20 декабря.

По сюжету долгожданный новогодний праздник оказывается под угрозой: обиженная Тень устраивает переполох в магазине игрушек, и герои забывают, кто они такие. Спасти ситуацию по силам только команде мультперсонажей: юным волшебницам Алёнке, Варе, Маше, Снежке и Алисе из Сказочного патруля, компании игрушек мальчика Ромы – Флаю, антистрессу Бублику, куколке Пинки, фигурке Глории, мощным роботам – турбозаврам, рассудительному Уму и обжоре Хруму, а также суперкоту Басику, не раз выручавшему своего хозяина.

Вместе со зрителями эти веселые и находчивые мультперсонажи не только разгадают хитрую головоломку, но и напомнят, что дружба и доброта способны совершать настоящие чудеса.

Шоу "История игрушек" пройдет в концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты" 20-21 декабря, 24-30 декабря 2025 г., 2-7 января 2026 г.

Сеансы: 20-21 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

24-26 декабря: 12:00, 15:00, 18:00

27-28 декабря 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

29 декабря: 12:00, 15:00, 18:00

30 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

2-4 января: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

5-7 января: 12:00, 15:00, 18:00

Адрес: г. Москва, проспект Андропова, д.1.

Продолжительность шоу: 1 час 20 минут

Возрастное ограничение: 0+

Больше информации – на сайте "Седьмая Радуга".