В КЦ «Меридиан» состоится премьера шоу «Путь огня и воды»

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В КЦ "Меридиан" 11 марта состоится премьера шоу "Путь огня и воды". Это музыкально-танцевальное шоу-мюзикл с элементами комедии, построенное на слиянии культур России и Китая. Сюжет построен на знаменитых русских сказках и легендах древнего Китая: Алёнушка, Иванушка, китайский император и его дочь вместе с великим художником Ма Ляном борются со всемирным злом – страшной Дай Цзы. Им помогают Илья Муромец, Дух Леса Сен-Лин и Великая знахарка Фэн Хуан. В шоу используется как знаменитый народный музыкальный материал, связывающий культуры двух стран, так и авторские музыкальные композиции и вокальные номера.
Исключительная режиссерская работа Якова Ломкина, авторский сценарий, уникальные аранжировки знаменитых песен и музыкальных номеров от Светланы Кузьминой, красочные декорации и костюмы, талантливые молодые актеры — Ирина Уханова, Ярослав Баярунас, Александр Казаков, Владислав Кулыгин, Дарья Ефремова, Наталья Корецкая, Дмитрий Пугачёв, Василиса Ярина и танцевальная группа во главе с хореографом Александром Ерёминым.
Где: Культурный центр "Меридиан" (Москва, ул.Профсоюзная,
д.61)
Когда: 11 марта, 17 марта в 19:00
Категория 12+
Белый дом затеял авантюру, которая дорого может ему обойтись
Происходящее на международной арене у многих вызывает ужас