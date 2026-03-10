В КЦ «Меридиан» состоится премьера шоу «Путь огня и воды»

В КЦ "Меридиан" 11 марта состоится премьера шоу "Путь огня и воды". Это музыкально-танцевальное шоу-мюзикл с элементами комедии, построенное на слиянии культур России и Китая. Сюжет построен на знаменитых русских сказках и легендах древнего Китая: Алёнушка, Иванушка, китайский император и его дочь вместе с великим художником Ма Ляном борются со всемирным злом – страшной Дай Цзы. Им помогают Илья Муромец, Дух Леса Сен-Лин и Великая знахарка Фэн Хуан. В шоу используется как знаменитый народный музыкальный материал, связывающий культуры двух стран, так и авторские музыкальные композиции и вокальные номера.

Исключительная режиссерская работа Якова Ломкина, авторский сценарий, уникальные аранжировки знаменитых песен и музыкальных номеров от Светланы Кузьминой, красочные декорации и костюмы, талантливые молодые актеры — Ирина Уханова, Ярослав Баярунас, Александр Казаков, Владислав Кулыгин, Дарья Ефремова, Наталья Корецкая, Дмитрий Пугачёв, Василиса Ярина и танцевальная группа во главе с хореографом Александром Ерёминым.

Где: Культурный центр "Меридиан" (Москва, ул.Профсоюзная, д.61)

Когда: 11 марта, 17 марта в 19:00

Категория 12+