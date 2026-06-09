Под Петрозаводском пройдет фестиваль "Воздух Карелии"

Под Петрозаводском с 11 по 14 июня пройдет мультиформатный семейный "Воздух Карелии". В этом году один из старейших музыкальных фестивалей страны (проходит с 2005 года) продлится 4 дня и соберет на своих сценах более 50 групп, большая часть из которых известна на всю страну. Среди них: Гарик Сукачёв, АлисА, Radio Tapok, Комната Культуры, NЮ, Вадим Самойлов с хитами "Агаты Кристи", Sqwoz Bab, "Сектора Газа" с образом и голосом Юрия Хоя, Линда, Горшенёв, Северный Флот, Эпидемия, Гудтаймс, Пламенев, Polnalyubvi, Игорь Растеряев, Трубецкой, Йорш, Операция Пластилин, Спектакль Джо, Бригадный Подряд, Stigmata, Слот, Nagart, Потомучто, ДМЦ, Ангел НеБес.

"Воздух Карелии" состоится на поле аэродрома "Пески" – живописной, комфортной и безопасной площадке на берегу Онежского озера. В дни фестиваля здесь вырастет целый город: будут организованы зоны питания и развлечений, площадки для активного отдыха семей с детьми и два палаточных лагеря для гостей из других регионов. Впервые появится палаточная гостиница – комфортные двухместные палатки, полностью укомплектованные для проживания.

"Воздух Карелии" – единственный на северо-западе России многодневный музыкальный фестиваль под открытым небом. В прошлом году его посетили более 45 000 зрителей. Карелия – один из самых интересных регионов для туристов со всего мира. Республика привлекает людей своей живописной природой и местами силы: Кижи, Валаам, Соловки, водопад "Кивач", горный парк "Рускеала" и парк "Паанаярви".

"Гости нашего фестиваля отмечают его удивительную атмосферу – добра, уюта и, конечно, свежего карельского воздуха. Приезжайте и убедитесь в этом сами: у этих четырех дней есть все шансы стать лучшими выходными вашего лета!", – говорит продюсер фестиваля Максим Мазуровский.