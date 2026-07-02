В Измайловском парке пройдет 12-й благотворительный «Забег ради жизни»

29 августа в Измайловском парке пройдет двенадцатый благотворительный "Забег ради жизни". Благодаря средствам, собранным от регистрационных взносов на предыдущих забегах, уже 31 ребенок получил дорогостоящее лечение.

Участников старта ждет живописная трасса, пролегающая по тенистым аллеям одного из старейших московских парков. Бежать может любой желающий при наличии медицинского допуска к выбранной дистанции.

"Забег ради жизни" предлагает несколько дистанций для самых разных уровней спортивной подготовки: 1 км, 1 км забег в школьной форме, 5 км, 10 км и 21,1 км. Для детей до 10 лет предусмотрен игровой старт на 300 метров.

В забегах фонда традиционно участвуют известные спортсмены и медийные личности. В этот раз разминку проведет двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева. После финиша всех гостей ждет полевая кухня.

Для тех, кто не сможет участвовать оффлайн, предусмотрена возможность присоединиться к забегу дистанционно в любой удобной точке мира. Для этого необходимо: зарегистрироваться; привязать свой трекер активности в личном кабинете; в период с 24 по 29 августа преодолеть выбранную дистанцию в любом удобном месте; направить результат из приложения не позднее 14:00 29 августа; получить медаль по почте.

Все регистрационные взносы в размере 100% направляются на лечение подопечных фонда-организатора – "Линия Жизни".

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.