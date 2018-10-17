Умер актер из сериала "Склифосовский"

Кинозвезды не стало на 59-м году жизни

Врачи не смогли его спасти. Александр Машатков умер мгновенно.

Это произошло в воскресенье, 14 октября. А информация о кончине артиста поступила накануне. Причина смерти – оторвавшийся тромб, сообщает "РЕН ТВ".

Смерть Машаткова стала неожиданностью для его коллег и поклонников. Они не знали, что у артиста были проблемы со здоровьем. Всегда активный и жизнерадостный Александр был одним из самых обаятельных актеров. Ему удавались и драматические, и комедийные роли.

За свою творческую карьеру он снялся в десятках фильмов, играл на театральной сцене. Широкую популярность у зрителей принесли актеру кинодрама "Роман с кокаином", сериалы "Склифосовский", "Супруг", "Криминальное видео" и картина "Тупой жирный заяц".



Актером он стал не сразу. "До 2001 года я прошел весьма интересный путь. Готовился к карьере военного летчика, потом учился в Саратовском машиностроительном техникуме", – рассказывал он, цитирует StarHit.

Окончив техникум, Александр работал машинистом сцены в Кинешемском драматическом театре и учился актерскому мастерству в студии при театре. Позже окончил РАТИ-ГИТИС. Входил в состав труппы Кимрского театра драмы и комедии.