Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер актер из сериала "Склифосовский"

Кадр из фильма "Право на правду" (2012)
Кинозвезды не стало на 59-м году жизни

Врачи не смогли его спасти. Александр Машатков умер мгновенно.

Это произошло в воскресенье, 14 октября. А информация о кончине артиста поступила накануне. Причина смерти – оторвавшийся тромб, сообщает "РЕН ТВ". 

Смерть Машаткова стала неожиданностью для его коллег и поклонников. Они не знали, что у артиста были проблемы со здоровьем. Всегда активный и жизнерадостный Александр был одним из самых обаятельных актеров. Ему удавались и драматические, и комедийные роли.

За свою творческую карьеру он снялся в десятках фильмов, играл на театральной сцене. Широкую популярность у зрителей принесли актеру кинодрама "Роман с кокаином", сериалы "Склифосовский", "Супруг", "Криминальное видео" и картина "Тупой жирный заяц".

Актером он стал не сразу. "До 2001 года я прошел весьма интересный путь. Готовился к карьере военного летчика, потом учился в Саратовском машиностроительном техникуме", – рассказывал он, цитирует StarHit.

Окончив техникум, Александр работал машинистом сцены в Кинешемском драматическом театре и учился актерскому мастерству в студии при театре. Позже окончил РАТИ-ГИТИС. Входил в состав труппы Кимрского театра драмы и комедии.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россия не враг: НАТО одумалось

Запад начал осознавать свои ошибки

Американцы накажут Хабиба за гражданство РФ

Россиянин окажется под ударом из-за вражды Вашингтона с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей