Певцу было 20 лет

Американского рэпера Pop Smoke застрелили в Лос-Анджелесе неизвестные. Утром 19 февраля группа людей ворвалась в дом артиста на Голливудских холмах. Они были вооружены и скрыли лица за масками. Об этом рассказали местные журналисты.

Подозреваемые открыли огонь по 20-летнему рэперу и скрылись с места преступления, передает издание The Daily Mail. Сейчас полиция устанавливает их личности и мотивы нападения, сообщает "Свободная Пресса".

Песня артиста Welcome to the Party набрала более 23 миллионов прослушиваний на YouTube.