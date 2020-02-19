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Известного артиста застрелили

Певцу было 20 лет

Американского рэпера Pop Smoke застрелили в Лос-Анджелесе неизвестные. Утром 19 февраля группа людей ворвалась в дом артиста на Голливудских холмах. Они были вооружены и скрыли лица за масками. Об этом рассказали местные журналисты. 

Подозреваемые открыли огонь по 20-летнему рэперу и скрылись с места преступления, передает издание The Daily Mail. Сейчас полиция устанавливает их личности и мотивы нападения, сообщает "Свободная Пресса".

Песня артиста Welcome to the Party набрала более 23 миллионов прослушиваний на YouTube. 


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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