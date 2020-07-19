Актриса не может покинуть страну из-за пандемии коронавируса

Известная артистка Людмила Поргина посетовала на то, что не может поехать на любимую дачу в Болгарию. Каждое лето они отдыхали там вместе с мужем Николаем Караченцовым. Теперь же появилась преграда – закрытые воздушные границы из-за пандемии коронавируса. Актриса добавляет, ее друзья уже отдыхают у моря, чему она сильно завидует.

Людмила Андреевна пояснила, что дом на одном из курортов Болгарии им построил сын несколько лет назад. Вместе с мужем Николаем актриса ездила туда отдыхать всего лишь на три месяца, поэтому и не стала оформлять вид на жительство. Именно из-за наличия этого документа друзья артистки уже "гуляют у моря и едят клубнику", а она не может пока вылететь к ним, пишет "Собеседник".

"Я завидую и говорю им: "Мне противно вас слушать!"", - добавила Поргина.

Вдова Караченцова объяснила, необходимые документы ранее она не стала оформлять потому, что в определенное время всегда улетала с супругом сдавать анализы и проходить лечение в Россию. Теперь же, когда из-за китайской инфекции актриса не может попасть в Болгарию, у нее созрел новый план.

Как рассказала сама артистка, как только все ограничения снимут, она сразу же займется оформлением нужных бумаг. Людмила Андреевна заключила, в этом ей помогут родственники.

К слову, Поргина редко общается с представителями СМИ. В прошлом году актриса публично сделала откровенное признание. Она сказала, что после смерти Николая Караченцова больше не хочет выходить замуж.