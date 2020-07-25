Вдова артиста хочет отнять у его престарелого отца часть дома

Шумиха вокруг наследства Дмитрия Марьянова не утихает. Выяснилось, что его вдова Ксения Бик намерена претендовать на дом, в котором живет 81-летний отец актера. Но при определении стоимости имущества она неожиданно решила оценить дом соседа, который стоит значительно дороже.

Ксения заявила, что не доверяет проведенной раннее экспертизе, и сделает свою, независимую. Однако она ошиблась с номером дачи и оценила другой дом, участок которого больше по размеру.

Дмитрий оформил отношения с уроженкой Харькова Ксенией Бик в 2015 г, а в 2017 г. артиста не стало. После его смерти начался затяжной судебный процесс по разделу имущества. Наследников трое: пожилой отец актера, вдова и единственный сын Даниил, пишет издание "Собеседник".



Дом, о котором идет речь, был построен Марьяновым еще в 2010 г. Участок купили в 2005 г. Дачу Дмитрий стоил вместе с братом – она предназначалась для родителей, однако в 2005 г. мать знаменитости умерла, и с тех пор в доме живет один отец.

Из-за нехватки времени имущество оформили в собственность только в 2016 г. Для того чтобы ускорить процесс, единственным владельцем стал Дмитрий. Мужчина был в расцвете лет и даже не думал о смерти. Однако судьба распорядилась иначе. Через год он умирает, а место проживания пожилого отца становится объектом разбирательств.

Так, вдова звезды Ксения заявила, что она принимала непосредственное участие в строительстве дома, и раз он оформлен в собственность в период брака, то она имеет право на супружескую долю. При этом женщина решила провести независимою экспертизу, чтобы установить, на какие деньги может рассчитывать. Однако, оказалось, что "участвовавшая" в строительстве женщина даже не знает номер дома участка.

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