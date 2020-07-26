Рыжий из "Иванушек" проговорился про завещание

Рыжий из "Иванушек" проговорился про завещание
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец не хочет, чтобы его родственники боролись за наследство

Андрей Григорьев-Апполонов, которому 26 июля исполнилось 50 лет, признался, что хоть и следит за собой, но подумывает написать завещание на всякий случай. Солист группы "Иванушки International" переживает, что близкие люди начнут судиться за его имущество.

"Но мало ли что, как говорится, – кирпич на голову упадет, тьфу-тьфу-тьфу",

заявил певец в интервью "Стархиту".

Григорьев-Апполонов признался, что у него есть квартира в Москве и жилье в Сочи, где он провел последние месяцы, а вот сбережений у него нет. По его словам, он не боится возраста.

Звезда также прокомментировала слухи о пристрастии к алкоголю. Артист рассказал, что в шоу-бизнесе, когда каждый предлагает поднять вместе бокал, сложно остаться трезвенником. Григорьев-Апполонов посетовал, что иногда люди буквально осаждают его, но он старается беречь печень.

Андрей также поведал, что после развода с женой Марией до сих пор свободен, хотя он и ходит на свидания. Слухи о расставании супругов появились осенью 2018-го. Вскоре певец сообщил, что стал холостяком. 

Полина ИВАНОВА

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