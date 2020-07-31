Бабкина похвасталась подарком от известного ведущего

Бабкина похвасталась подарком от известного ведущего
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Отдохнувшая певица освоила новое средство передвижения

Надежда Бабкина вернулась домой из путешествия. Народная артистка набралась сил и готова вернуться к работе. Такое видеообращение записала звезда, похваставшись своим новым самокатом в "Инстаграм".

"Казачка Надя" рассказала подписчикам, что ее санитарно-профилактический отдых в Крыму, как она сама выразилась, прошел просто потрясающе. На курорте было что посмотреть, и звезда вернулась домой с новыми силами.

При этом Бабкина призналась, что и здесь ей есть, чем заняться – впереди много работы. Кроме того, певица соскучилась по своей семье. На видео народная артистка снялась с электросамокатом, который ей подарил ведущий Борис Корчевников.

Звезда, одетая в красные тапки и темную рубашку с ярким принтом, рассказала подписчикам, что уже несколько раз проехала по дорожкам недалеко от дома, осваивая новый транспорт.

"Молодая и красивая", "Потрясающе выглядите, свежая, отдохнувшая", "Так держать! Умница! Красавица! Спортсменка! Комсомолка!", "Как приятно на Вас смотреть! Хочется брать пример!"

восхитились 70-летней Бабкиной в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). Подписчики отметили, что звезда выглядит отдохнувшей и помолодевшей, а также похвалили ее за активный образ жизни.

А вот предыдущий пост Бабкиной, наоборот, в Сети жестко раскритиковали. "Инстаграм"-пользователи заметили, что певица выглядит на снимке чересчур молодо.

Карина СИРАЗОВА

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