В Китае мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

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Сотрудники правоохранительных органов Китая выясняют обстоятельства происшествия в городе Сиань, где произошло нападение на людей.
По предварительным данным, в одном из автобусов злоумышленник, вооруженный ножом, напал на пассажиров, сообщили китайские СМИ.
Были ранены десять человек. Все пострадавшие госпитализированы.
At least eight people have been injured in a stabbing incident in northwest China’s Xi'an city; the injured were sent to a nearby hospital for treatment pic.twitter.com/60VhE2Qiat— CGTN (@CGTNOfficial) 22 июня 2018 г.
Правоохранители работают на месте происшествия.
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