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В Китае мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

Ранены десять человек

Сотрудники правоохранительных органов Китая выясняют обстоятельства происшествия в городе Сиань, где произошло нападение на людей.

По предварительным данным, в одном из автобусов злоумышленник, вооруженный ножом, напал на пассажиров, сообщили китайские СМИ.

Были ранены десять человек. Все пострадавшие госпитализированы.

Правоохранители работают на месте происшествия.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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