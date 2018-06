В Китае мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

Сотрудники правоохранительных органов Китая выясняют обстоятельства происшествия в городе Сиань, где произошло нападение на людей.

По предварительным данным, в одном из автобусов злоумышленник, вооруженный ножом, напал на пассажиров, сообщили китайские СМИ.

Были ранены десять человек. Все пострадавшие госпитализированы.

At least eight people have been injured in a stabbing incident in northwest China’s Xi'an city; the injured were sent to a nearby hospital for treatment pic.twitter.com/60VhE2Qiat