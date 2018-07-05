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Генконсульство РФ в США закрыли из-за бедствия

Фото: twitter.com/RusCons_TX
Территория вокруг дипмиссии оказалась затопленной

Генеральное консульство России в штате Техас в Хьюстоне вынуждено было закрыться из-за обрушившегося на город наводнения.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter дипмиссии. Городские власти предупреждают жителей города о том, что некоторые дороги закрыты и советуют быть внимательными и-за стихийного бедствия. Экстренные службы просят граждан воздержаться от поездок на автомобилях и не пытаться выезжать за пределы заблокированных районов.

В настоящее время Хьюстон погружается в воду после прошедших ливней: затоплены машины, подвалы зданий и нижние этажи, сообщает телеканал "360".


Валентина МАЙОРОВА
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