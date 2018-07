Генеральное консульство России в штате Техас в Хьюстоне вынуждено было закрыться из-за обрушившегося на город наводнения.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter дипмиссии. Городские власти предупреждают жителей города о том, что некоторые дороги закрыты и советуют быть внимательными и-за стихийного бедствия. Экстренные службы просят граждан воздержаться от поездок на автомобилях и не пытаться выезжать за пределы заблокированных районов.

В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни./ Due to flooding in Houston the Consulate is closed. Appointments for July 4 need to be rescheduled. pic.twitter.com/vJpGnN0AyP