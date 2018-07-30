Сотни туристов попали в западню в Индонезии

Обвалы преградили путешественникам спуск на равнину

Более 500 туристов оказались изолированными на горе после землетрясения, случившегося 29 июля на острове Ломбок.

Об этом сообщило агентство AFP.

#UPDATE Indonesia mounts a rescue operation to reach more than 500 hikers and guides stranded by landslides on an active volcano on Lombok, a day after a powerful earthquake struck the area https://t.co/EpZ8bAdBf1 pic.twitter.com/gohnfEJqvH — AFP news agency (@AFP) 30 июля 2018 г.

По данным Channel New Asia, в результате подземного толчка погибли не менее 14 человек, в настоящее время на острове разворачивается поисково-спасательная операция.