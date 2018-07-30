Сотни туристов попали в западню в Индонезии

Здоровье
- Новая диета заставит забыть о старости
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- Кремы от солнца оказались бесполезны
694 новости
Более 500 туристов оказались изолированными на горе после землетрясения, случившегося 29 июля на острове Ломбок.
Об этом сообщило агентство AFP.
#UPDATE Indonesia mounts a rescue operation to reach more than 500 hikers and guides stranded by landslides on an active volcano on Lombok, a day after a powerful earthquake struck the area https://t.co/EpZ8bAdBf1 pic.twitter.com/gohnfEJqvH— AFP news agency (@AFP) 30 июля 2018 г.
По данным Channel New Asia, в результате подземного толчка погибли не менее 14 человек, в настоящее время на острове разворачивается поисково-спасательная операция.
Визит представителей организации на полуостров будет положительным сигналом для России
Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет