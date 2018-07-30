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Сотни туристов попали в западню в Индонезии

Обвалы преградили путешественникам спуск на равнину

Более 500 туристов оказались изолированными на горе после землетрясения, случившегося 29 июля на острове Ломбок. 

Об этом сообщило агентство AFP.

По данным Channel New Asia, в результате подземного толчка погибли не менее 14 человек, в настоящее время на острове разворачивается поисково-спасательная операция.

Валентина МАЙОРОВА
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