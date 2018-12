Командующего Пятым флотом ВМС США нашли мертвым

Причины смерти вице-адмирала пока не названы.

О случившемся ВМС США сообщили в Twitter. Тело командующего Пятым флотом нашли 1 декабря, в субботу.

Сейчас расследование ведут МВД Бахрейна и служба уголовных расследований ВМС.

🔉MT @CNORichardson: Team, it's my sad duty to inform you that today @secnav76 and I were informed that Vice Adm. Scott Stearney, our commander of @US5thFleet in Bahrain, was found deceased in his residence in Bahrain today. pic.twitter.com/vuw86W0fxh