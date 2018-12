В США сорвался запуск ракеты со спутником

В Калифорнии неудачей обернулась попытка отправить на орбиту военный космический аппарат американской разведки. Об этом сообщает компания United Launch Alliance, ответственная за миссию.

Всего за семь секунд до запуска тяжелой ракеты носителя Delta IV Heavy возникли проблемы.

"Запуск Delta IV Heavy, выполняющий миссию NROL-71 для Национального управления военно-космической разведки США был отменен сегодня из-за непредвиденной ошибки", – сообщила компания в своем Twitter.

