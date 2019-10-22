На фоне "оборонительного военного планирования" альянс готовится к операциям в сильные морозы и закупает арктическую форму

На планы НАТО приобрести зимний камуфляж отреагировали в постпредстве РФ. Напомним, ранее сообщалось о том, что Североатлантический альянс намерен закупить 78 тысяч комплектов формы и обмундирование, которое нужно для проведения военных операций при -40 градусах. Комментарий постоянного представительства России при НАТО был ироничным.

"Может, лучше закупить книги по истории, например про Сталинград", – цитирует сайт телеканала "360"сообщение в Twitter. Наши дипломаты указали также, что подобные закупки, судя по всему, должны доказать исключительно "оборонительное военное планирование" альянса. К посту в соцсети прикреплены скрины документов, свидетельствующих о планах НАТО, отмечает URA.RU.

Ранее в России выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса в Арктике. Это приведет к росту напряженности и увеличит риск возникновения конфликтов, считает командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, пишет РИА Новости.

Ранее "Утро" писало о намерении США побороться с тотальным превосходством России в Арктике. Американцы планируют строить тяжелые ледоколы.