На планы НАТО приобрести зимний камуфляж отреагировали в постпредстве РФ. Напомним, ранее сообщалось о том, что Североатлантический альянс намерен закупить 78 тысяч комплектов формы и обмундирование, которое нужно для проведения военных операций при -40 градусах. Комментарий постоянного представительства России при НАТО был ироничным.

"Может, лучше закупить книги по истории, например про Сталинград", – цитирует сайт телеканала "360"сообщение в Twitter. Наши дипломаты указали также, что подобные закупки, судя по всему, должны доказать исключительно "оборонительное военное планирование" альянса. К посту в соцсети прикреплены скрины документов, свидетельствующих о планах НАТО, отмечает URA.RU.

#NATO Procurement Agency’s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (€70 mln) - for winter operations -40°C.❗️To prove @NATO’s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history 📚 on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005d pic.twitter.com/8PJCqFMF6f