В США с восхищением отозвались о бомбардировщике Пе-8

В США с восхищением отозвались о бомбардировщике Пе-8
Фото: commons.wikimedia.org
Самолет выполнял стратегические задачи практически в одиночку

Во время Второй мировой войны Советский Союз произвел намного меньше бомбардировщиков, чем Великобритания и США. Так, американцы сделали 8680 B-17 и более 18 тыс. B-24 Liberator, а британцы выпустили порядка 7 тыс. Avro Lancaster.

СССР, который произвел огромное количество танков Т-34 и настоящую "тьму" штурмовиков Ил-2 – более 36 тыс. – сделал только 93 тяжелых бомбардировщика Пе-8. Однако, как пишет журнал The National Interest, советские летчики использовали их на 300%.

Сразу после наступления немцев летом 1941 года Пе-8 применялись для дерзких бомбардировок немецких городов, включая Берлин. Столицу Германии советские летчики бомбили с 8 августа по начало сентября. Правда, из десяти экипажей вернулись на базу только два. Год спустя Пе-8 доставил министра иностранных дел Вячеслава Молотова из СССР в Великобританию, а затем в США – были и такие миссии.

По мнению NI, танки были для Москвы важнее, чем бомбардировщики, поэтому их было произведено так немного. В Красной армии делали акцент на истребительной и штурмовой авиации. Но Пе-8 был крайне полезным самолетом, который не могла заменить никакая другая советская машина.

Работа над Пе-8 началась в 1930-е годы. Прототип, который по своим характеристикам должен был превосходить предыдущий ТБ-3, получил рабочее название ТБ-7. Проектировался самолет под руководством Андрея Туполева, а также силами бригады КБ-1, которую возглавлял Владимир Петляков.

На прототип поставили четыре двигателя М-105, каждый мощностью 1100 лошадиных сил. Но серийная версия в итоге получила более мощные АМ-35А конструкции Микулина. 

Самолет переименовали в Пе-8 после того, как в 1940 году Петляков погиб в авиакатастрофе. Машину назвали в его честь.

С самого начала войны Пе-8 бомбили немецкие заводы, железнодорожные станции, аэродромы. Бомбардировщик сразу же стал заветной целью асов люфтваффе. Для обороны Пе-8 оснащался двумя пулеметами в носовой части, еще двумя в мотогондолах и 20-миллиметровыми пушками на фюзеляже и в хвосте.

Немецкие летчики знали, что лучше всего атаковать Пе-8 в лоб или сверху – так им меньше всего доставалось из пушек и пулеметов бомбардировщика.

Говоря о недостатках самолета, NI утверждает, что он был довольно медленным, кроме того, недостаточно быстро набирал высоту. В 1944 году Пе-8 заменили бомбардировщики, поставляемые по лендлизу. Однако бомбардировщик еще долго использовали как транспортник, а затем для испытаний.

Александр ИЛЬИН

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