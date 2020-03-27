Дефицита не будет, обещают в правительстве

Россияне из-за карантина стали массово скупать продукты. В некоторых регионах спрос вырос на 50 – 70%. Это подтвердил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Чтобы избежать дефицита, правительство изменило правила поставок продовольствия и товаров первой необходимости. В частности, разгрузку разрешено вести не только по ночам, но и в любое время. В результате скорость доставки товара со склада в магазин увеличилась в семь раз, передает ТАСС. Предпосылок для дефицита в России нет, заверил глава ФАС.

Ранее Артемьев сообщил, что его ведомство выявило факт картельного сговора на рынке гречки. Виновным грозит уголовное наказание.