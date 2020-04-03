ВОЗ подтвердила опасения премьер-министра

Россия еще не прошла пик распространения инфекции коронавируса. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

С политиком согласилась и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет Телеграм-канал "РИА Новости".

Неутешительные новости о количестве заболевших продолжают распространяться, несмотря на огромное количество принятых мер по борьбе с пандемией.

Большинство регионов, после обращения президента страны Владимира Путина к нации 2 марта, продлили срок карантина до 30 апреля. По всей России закрылись места массового скопления людей, бары и рестораны, ограничен режим передвижения.

Кроме того, РФ закрыла небо. Покинуть страну могут только самолеты с гуманитарной помощью и врачами.

Представители ВОЗ неоднократно напоминали о мерах предосторожности, которые стоит соблюдать в условиях распространения COVID-19. Организация не рекомендует использовать самодельные маски. Они не могут защитить от коронавируса, напоминает URA.RU. Главное в борьбе с китайской инфекцией – соблюдение правил личной гигиены и самоизоляции.