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Голые модели прикрыли прелести медицинскими масками

Голые модели прикрыли прелести медицинскими масками
Фото: pixabay.com
Фитнес-красотки используют защитные повязки вместо трусов и бюстгальтеров

Во время вспышки коронавируса маска медицинская стала главным защитным механизмом многих людей. Тут же появились модели, которые в период тотального дефицита стали носить марлевые повязки как трусы и прикрывать ими грудь. 

К примеру, на откровенный фотосет решилась блогерша из Вьетнама. Дама выложила в социальной сети фото, на котором сидит на стуле как говорится "в чем мать родила".  Интимные места прикрыла масками синего цвета. Как и лицо. 

После на злобу дня откровенную фотографию выложила еще одна красавица. Девушка опубликовала фото, на котором позирует в купальнике из двух респираторов и бикини – завязанной треугольником маской. 

"Встроенные клапаны облегчают дыхание, но комлекты нужно менять каждые два часа!", – шутила фитнес-модель. 

В это время в Белоруссии смеются над появившимися многоразовыми масками. Люди посчитали, что белая маска от "Cвітанка", изготовленная на фабрике крупнейшего производителя бельевого трикотажа больше похожа на шапочку или трусы.

На фабрике сказали, что о схожести знают и не видят в этом ничего плохого – главное, чтобы в такое непростое время у людей сохранялось хорошее настроение. 

Фото: vk.com/my_belarusian

Ранее специалисты рассказали, как правильно использовать и обрабатывать медицинскую маску повторно. 

Рина КРАСНОВА

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