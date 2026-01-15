Обозреватель заявил, что Леонтьева запрещали в СССР за слишком яркий образ

"Им казалось, он нетрадиционный": критик рассказал, как Леонтьева запрещали в СССР
Валерий Леонтьев. Фото: АГН Москва
Виной проблем был яркий и вычурный образ певца, считает журналист

Валерий Леонтьев стал звездой советской, а позднее – и российской эстрады. Однако когда-то ему была закрыта дорога на сцену в советские годы – виной тому был образ молодого артиста, сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

У Леонтьева был нестандартный для той эпохи образ – западный, яркий и несуразный, по мнению чиновников.

"Им казалось, что он нетрадиционный в разных смыслах этого слова", – рассказывает обозреватель.

Дело доходило и до того, что ТВ-начальники вычеркивали фамилию исполнителя "Дельтаплана". Хотя хорошими песнями Валерий явно мог похвастаться.

Леонтьев до сих пор испытывает сложности в выборе концертных нарядов. Полупанов считает, что в такие годы нужно выступать перед зрителями в строгой рубашке и галстуке. А с песней "Полет кондора" Леонтьев выступил в перьях – вполне необоснованно с прикидкой на возраст, полагает журналист.

"Мне кажется, у него отсутствует вкус. Его вычурность уже в Советском Союзе была видна. Его запрещали именно поэтому – это отсутствие вкуса и внутренней культуры", – считает обозреватель.

В жизни же исполнитель "Казановы" носит примерно то, что и на сцене: майки с глубоким вырезом, прозрачные футболки-сетки и джинсы в обтяжку. А на концертах дополняет образ перьями со стразами, высказался обозреватель. 

Ранее Ольга Зарубина рассказала, чем Алла Пугачева отличалась от коллег по сцене в 1970-е годы.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
