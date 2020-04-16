Киев сообщил о сокрытии Москвой смертей от COVID-19 в Крыму
Киев утверждает, что в Крыму и в ДНР/ЛНР скрываются истинные цифры по количеству зараженных COVID-19, а также смертельные случаи. Об этом заявили в Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Ведомство владеет некими данными, согласно которым в Луганской народной республике "летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса" зафиксированы еще в марте, сообщает телеканал "112". А в соседней ДНР пациент с COVID-19 якобы скончался в больнице 4 апреля. Однако смерть этого человека скрывается, вся медицинская документация изъята, уверяют в министерстве.
По информации Киева, врачей республик заставляют скрывать истинные данные по заболевшим, насильно их держат в больницах вместе с инфицированными (например, в Макеевке и Донецке), требуют от них во всех летальных случаях в результате коронавируса вписывать в документы иные причины гибели.
По Крыму украинские глашатаи майданного режима, сидящие на берегу Днепра, не привели никаких примеров недостоверных данных.
На сегодняшний день, общее число инфицированных в ДНР возросло до 32, 30 пациентов проходят лечение, 2 выздоровели. Летальных случаев нет, сообщает ДАН. Смертных случаев не зафиксировано и в ЛНР. На вечер среду, 15 апреля, в республике выявлено 17 зараженных, пишет ЛИЦ.
Что касается ситуации с эпидемией в российском Крыму, то на утро 16 апреля там зарегистрировано в целом 37 человек с COVID-19. Умерших нет.
Ранее в четверг телеграм-канал агентства "Крыминформ" выложил видео пустынной набережной Ялты, снятое полицейскими. Крымские силовики констатируют, что ранее такого никогда не видели. Самоизоляция.
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