Победить болезнь удалось еще 8444 жителям нашей страны

Ситуация с коронавирусом в России продолжает постепенно улучшаться. За последние сутки инфекцию нашли еще у 5811 пациентов в 84 регионах. При этом у 25% из них не было симптомов болезни. Всего в нашей стране заразились 800849 человек. Свежие данные по COVID-19 приводит оперштаб.

В Москве на утро 24 июля выявлено 236616 случаев заражения, причем 645 из них – за минувшие сутки. Умерли в столице еще 11 пациентов.

За все время пандемии в России скончались 13046 человек. Сегодня жертв коронавируса стало больше на 154.

Однако есть и хорошие новости. Победить китайскую инфекцию удалось еще 8444 россиянам. Таким образом, от коронавируса вылечились 588774 человека.

Врачи предупредили, что после перенесенной болезни могут возникнуть проблемы не только с легкими, но и с сердцем. Также возможны неврологические нарушения рассказал реабилитолог Константин Терновой RT.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о тяжелых временах в России из-за пандемии коронавируса.