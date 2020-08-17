Общее число заболевших в стране превысило 927 тысяч человек

Появились новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 17.08.2020. Число новых заболевших выросло на 4892 человека. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 55 больных, а 3133 выздоровели. Всего инфекцию обнаружили в 83 регионах.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где коронавирусом заразились 690 человек. Следом идет Петербург со 159 случаями заболевания.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Еврейской АО – там инфекцию нашли лишь у трех человек.

Общее количество больных в России за все время распространения коронавируса доросло до 927745. Болезнь унесла жизни 15740 человек, а 736101 вылечились от инфекции.

Сейчас в России готовятся к массовому запуску в оборот вакцины от коронавируса. Первую партию уже выпустили. Стали известны первые сроки, когда россияне смогут привиться от COVID-19.