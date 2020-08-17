Свежая статистика по коронавирусу в России на 17 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 17 августа
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Общее число заболевших в стране превысило 927 тысяч человек

Появились новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 17.08.2020. Число новых заболевших выросло на 4892 человека. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 55 больных, а 3133 выздоровели. Всего инфекцию обнаружили в 83 регионах.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где коронавирусом заразились 690 человек. Следом идет Петербург со 159 случаями заболевания. 

Меньше всего новых заболевших выявлено в Еврейской АО – там инфекцию нашли лишь у трех человек. 

Общее количество больных в России за все время распространения коронавируса доросло до 927745. Болезнь унесла жизни 15740 человек, а 736101 вылечились от инфекции. 

Сейчас в России готовятся к массовому запуску в оборот вакцины от коронавируса. Первую партию уже выпустили. Стали известны первые сроки, когда россияне смогут привиться от COVID-19.

Егор МАЛКОВ

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