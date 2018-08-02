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Турция - сказка, в которой легко очутиться

В Москве вот-вот стартует самый масштабный фестиваль Европы

На три дня – с 10 по 12 августа – парк "Красная Пресня" превратится в любимую россиянами и вместе с тем необыкновенно многоликую восточную страну. По сути, в российской столице построят Турцию в миниатюре: с ее красотами, достопримечательностями, уникальными уголками.

Воссоздать все это – титанический труд десятков людей в команде. Это креатив, творчество, точность в деталях, мастерство вести диалог с сотнями партнеров на разных языках. А также огромная ответственность, ведь на площадку придут сотни тысяч гостей, и все они должны восхититься той сказкой, которую воплотят для них.

Как сделать это, рассказал генеральный продюсер Фестиваля Турции Зелимхан Зармаев.  

В прошлом году Фестиваль Турции в Москве имел огромный успех – больше 150 тысяч гостей пришли в парк "Красная Пресня". Чего вы ожидаете от фестиваля в этом году?

Успех будет не меньшим, а зрителей на фестивале, уверен, будет больше. Даже несмотря на то, что в этом году нам пришлось изменить сроки проведения мероприятия. В связи с чемпионатом мира по футболу наш фестиваль перенесли с июня, когда начинается турецкий сезон, на август. Но мы готовимся к очень большому числу гостей: первый фестиваль невероятно понравился москвичам, и они ждали нового целый год.

Что-то изменилось в концепции фестиваля или она осталась прежней?

Изначально мероприятие планировалось как культурно-развлекательное для массового посещения. Мы по-прежнему ждем всех, кто захочет прийти, – от нуля до самого преклонного возраста. Но мы все же немного доработали идею, сосредоточившись на культурном и историческом наследии.

Турция предстанет во всем своем разнообразии и разноплановости: в костюмах времен Османской империи, традициях, кухне, архитектуре, искусстве, одно из желаний – максимально показать российскому зрителю достопримечательности Турции, пусть и в миниатюре.

Мы много работаем над деталями: как все это показать, как сделать таким интересным и увлекательным, чтобы на каждой площадке зритель ощутил истинную атмосферу Турции. И мне уже сейчас, до начала фестиваля, кажется, у нас получилось. Воплощение наших замыслов зрители увидят уже 10 августа. Мы, конечно, волнуемся, но это волнение еще больше вдохновляет.

До фестиваля почти две недели, но уже сейчас вам пишут в социальные сети: спрашивают о конкурсах, квесте, площадках. Наверное, немногие организаторы молодых фестивалей могут сказать о таком же интересе со стороны гостей…

Начнем с того, что Турция как страна вообще близка россиянам – ее любят за гостеприимство, ту самую атмосферу восточной сказки, о которой я уже упоминал. И эта симпатия взаимна, она существует уже долгое время, но особенно проявилась в последние десятилетия.

Еще одна точка соприкосновения – туристические направления: Турция ассоциируется у россиян с морем и солнцем, которого нам, москвичам, порой так не хватает. Все, что связано с Турцией, русским очень интересно: как вы помните, небезызвестный турецкий сериал, повествующий о временах Османской империи, получил очень высокие рейтинги на российских телеканалах.

Фестиваль – еще одна возможность познакомиться с Турцией ближе, тем более что нам удается достичь гармоничного сочетания культурных традиций и современности. Фестиваль очень удачно отражает многогранность Турции – делает его успешным. 

Немного о музыкальной программе. Кого можно будет услышать на фестивале?

Задачи акцентировать внимание на популярных турецких исполнителях или звездах нет. Мы ориентировались на создание максимально разнообразной и широкой программы. Артисты представят не только разные направления и стили, а с помощью своего мастерства, с помощью искусства они покажут Турцию в новых ракурсах.

Например, Военный оркестр янычар: 26 мужчин в колоритных костюмах играют национальные гимны, марши и песни времен Османской империи, но при этом виртуозно исполняют "Калинку-малинку" на турецкий мотив.

Другая сторона турецкой музыки – это оперные исполнители. На фестиваль мы пригласили меццо-сопрано Серап Чифтчи, которая споет в дуэте с российском певцом Александром Еловских.

Фольклорные мотивы представлены перкуссионистами, народными ансамблями и оркестрами. Мы стремились создать такую программу, которая даст максимальное представление о том, насколько широк спектр музыки Турции, чтобы внимание зрителей было сосредоточено не на конкретных звездах, а на самой стране.

Генпродюсер Фестиваля Турции Зелимхан Зармаев

А что станет редкостью для российского зрителя? Чем-то максимально новым и зрелищным, что, на ваш взгляд, никак нельзя пропустить?

Задумка такова, чтобы составить эффектный и подробный коллаж, воплощающий различные грани Турецкой жизни. Кроме того, каждый номер в отдельности – это редкость для русского зрителя, особенно для жителей Москвы. Мне нравится все, что мы задумали, и я жду такого же восторга от тех, кто придет к нам.

Насколько трудно заниматься организацией и подготовкой такого масштабного события, как международный фестиваль? Что стоит учитывать в первую очередь?

Идею Фестиваля Турции мы вынашивали почти шесть лет, что довольно долго, как вы понимаете. Удалось реализовать ее только в прошлом году, и, конечно, довольно быстро после первого фестиваля у нас сложился определенный план того, кого и как мы будем представлять сейчас. Прежде всего мы стремимся отойти от выставочного формата и демонстрации исключительно туристической отрасли. Мы показываем настоящую жизнь настоящей Турции. А для этого необходимо привезти мастеров из самой страны сюда, чтобы воссоздать максимально приближенную к аутентичной атмосферу. 

Большой успех на первом фестивале имели стеклодувы, демонстрирующие процесс работы, и гастрономические мастер-классы, ведь мы привезли лучших поваров из Турции. Стамбул знаменит своим Гранд-базаром, и мы хотели, чтобы даже те, кто не бывал на нем ни разу, почувствовали, каково это – очутиться в центре большого восточного базара, чтобы они вдохнули воздух Турции. Причем, хочу заметить, на Гранд-базаре только настоящие турецкие продукты.

Мы создали впечатляющие декорации: дворец Топкапы, Босфорский мост, песочные фигуры. Все это масштабные сооружения. Дворец Топкапы, например, имеет высоту почти 10 м, в нем располагается площадка, где посетители смогут увидеть костюмы времен Османской империи, которые были на героях фильма "Великолепный век".

Ну и, конечно, мы придумали массу конкурсов и розыгрышей призов для гостей. Главным состязанием станет Мега-квест, победители которого получат ваучеры в лучшие отели Турции. И даже до фестиваля можно стать участником розыгрышей призов. И получить, например, путевку в пятизвездочный отель, куда вас доставит самолет Turkish Airlines.    

Для россиян Турция – одно из самых популярных туристических направлений…

А наиболее известное – Анталья. Это важный логистический узел перелетов. Она официально участвует в нашем фестивале. Но в Турции много и других регионов, не столь известных, а возможно, и не известных россиянам вообще.  

На карте фестиваля есть регионы Мула (Бодрум), Невшехир (Каппадокия) и другие – например, юго-восточные: Хатай, Газиантек, Адана, которые тоже имеют свои особенности, в частности, в любимой всеми турецкой кухне. Они будут обширно представлены на мастер-классах по гастрономии. При этом каждый уголок Турции будет представлен тем, чем славится.

Есть ли в Турции именно ваши любимые "нетуристические" места, которые стоят того, чтобы их посетить и посмотреть?

Мне посчастливилось повидать Турцию, и, конечно же, есть много мест и регионов, которые запомнились. Нравится Эгейское побережье – там поразительно красочные пейзажи и красивые места. Центральная Турция – интереснейший объект исторического наследия. Черноморское побережье – потрясающий горный ландшафт и чистейший воздух, у жителей этого региона необычная кухня. Восток Турции своеобразен, так как эта часть страны находится рядом с Ближним Востоком и там во всем ощутимо влияние арабской культуры.

И у каждого региона своя кухня?

Это так. Турецкая культура замечательна разнообразием традиций, с кухней аналогичная ситуация. Кухня – часть культуры, и она многое унаследовала со времен существования Османской империи. Поэтому в ней сочетаются гастрономические предпочтения разных народов, конфессий – она очень богата на вкусовые нюансы.

Черноморская кухня – нечто иное, нежели кухня западного побережья. Обилие традиций, богатое разнообразие – выбрать какую-то одну практически невозможно, так как они не взаимозаменяемы, а совершенно различны! Сложно сказать, какое блюдо самое вкусное… советую попробовать все.

Турция – страна с долгой и богатой историей. Сохранились ли и до наших дней традиции, которые до сих пор почитаются и соблюдаются?

На самом деле история Турецкой Республики как государства не такая уж долгая – она была образована в 1923 г. после раздела Османской империи, которая как раз и правила на территории современной Турции больше семи веков.

До того времени земли принадлежали Византии, а до нее были римской провинцией. Поэтому современная Турция – это результат наслоения многих культур, многих традиций, ведь регион всегда имел важное стратегическое положение в Европе, да и в мире.

Мне представляется очень интересной традиция в вечер перед свадьбой устраивать своеобразный "девичник", который предшествует непосредственно церемонии. Процесс сборов и подготовки невесты к свадьбе очень интересен, ей хной рисуют на теле мехенди, вместе девушки готовят особенные угощения.

Еще одна интересная традиция (она будет представлена на фестивале) – это масляная турецкая борьба гореш. В прошлом году это мероприятие тоже привлекло большое внимание публики.

А сами вы что больше всего цените в турецкой культуре?

Мне очень нравится гостеприимство, теплое отношение. Еще в Турции неоценимо ее разнообразие и многогранность: как кухня – часть и отражение культуры, так и музыка, например, везде свои мотивы. Она тоже разнится от региона к региону, одновременно представляя собой некий микс европейского и восточного наследия – ведущая роль у перкуссий и струнных инструментов.

На фестивале будет работать школа турецкого языка, а вы сами говорите по-турецки? Как считаете, насколько реально русскоговорящему человеку постигнуть азы турецкого языка?

Изучить турецкий язык русскому гораздо проще, чем турку заговорить по-русски. Турецкий язык простой. Он имеет латинский алфавит, несложную грамматику – читается слово так же, как пишется, очень много заимствований из арабского, из французского языков. Я думаю, что если посещать школу турецкого языка на протяжении всех трех дней фестиваля, то можно минимально освоить разговорную речь.

А как в Турции воспринимают русских людей? 

К русским в этой стране относятся с большой симпатией. С интересом. Мало кто знает, но образование Турецкой Республики было очень поддержано в свое время Советами, и после этого периода возникало множество исторических моментов, которые так или иначе связывали наши страны. Мы соседи, и, конечно же, есть и дружеское расположение, и интерес, и даже симпатия по отношению к русским людям и туристам в частности. И Фестиваль Турции, который мы устраиваем в Москве уже второй год и который стал масштабным международным фестивалем в Европе, этому отличное подтверждение. 

Полина ГОРБАЧЕВА
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