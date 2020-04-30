Правительство реформирует валютную структуру ФНБ, чтобы защитить рубль от негативных влияний, но это может привести к уменьшению "резерва всех россиян"

Китай и китайские долговые обязательства рассматриваются российским правительством как наиболее удачный актив для размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие поправки в постановление о порядке управления средствами ФНБ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Это значит, что средства фонда, в котором происходило накопление доходов от экспорта нефти и газа, будут размещаться, в том числе и в финансовых активах, номинированных в китайских юанях. В соответствии с принятым решением, ФНБ может инвестироваться в долговые обязательства объем выпуска которых составляет не менее 1 млрд китайских юаней.

СОБЕЗЬЯННИЧАЛИ С ЦЕНТРОБАНКА

По сути, принятые поправки являются первым шагом реализации плана Минфина по приведению валютной структуры ФНБ в соответствие со структурой международных резервов Банка России (доля активов в китайских юанях составляла на 30 июня 2019 г. 13,2% (эквивалентно $68,4 млрд), в долларах США – 24,2%, в евро – 30,6%, в фунтах стерлингов – 6,0%, канадских долларах – 2,4%, австралийских долларах – 0,8%, японских иенах – 3,7%).

Эксперты пока не могут сформулировать четкого единого мнения относительно целей и обоснованности такого решения.

"Вероятно, данное решение принято с целью диверсификации вложений ФНБ. Кроме того, Китай является крупным импортером российского сырья и экспортирует большой объем товаров в Россию, поэтому инвестиции в китайские активы являются логичным шагом",

– пояснил изданию "Утро.ру" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

По его словам, большинство стран в той или иной мере заинтересовано в том, чтобы курс национальной валюты не был завышен или в период экономических проблем снижался, чтобы повысить конкурентоспособность национальных производителей на мировом рынке. Однако сильное ослабление валюты также имеет негативные последствия и центробанки защищают свои валюты от значительной девальвации.

"Кроме того, в условиях ультрамягкой монетарной политики даже доллар США не защищен от ослабления, учитывая огромные денежно-кредитные стимулы, реализуемые ФРС для борьбы с последствиями пандемии, – говорит Бабин. – Поэтому на долгосрочном горизонте фактор валютной переоценки инвестиций вряд ли будет сильно влиять на их эффективность".

ПОЛИТИКА ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Несколько иначе смотрит на этот вопрос создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко.

"Самое интересное в истории с ФНБ – это то, куда в итоге уйдут эти деньги, – сказал он изданию "Утро.ру". – Уже очевидно, что не населению, но вот на что они будут потрачены? Когда ФНБ через два – три года закончится мы это увидим. Или не увидим – так, например, возможно, он просто будет потрачен на дыры в неэффективном бюджете".

По мнению Клопенко, если говорить о Китае, то инвестировать в его активы интересно, даже в валюту. Впрочем, как полагает эксперт, речь здесь сегодня идет не об эффективности и доходности, а о политике.

"Опять же, инвестировать в активы США и Европы России все более опасно, уже накоплены претензии на десятки миллиардов долларов и, как показала практика, скорее всего, эти претензии будут реализованы",

– резюмирует Клопенко.

Напомним, что на 1 апреля 2020 г. объем ФНБ составил 12 трлн 855,75 млрд руб., или 11,3% ВВП, что эквивалентно 165,384 млрд долларов. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 57 млрд 232,2 млн долларов, 49 млрд 484 млн евро, 9 млрд 616,2 млн фунтов стерлингов и 1 трлн 494,25 млрд рублей.

И все же сама идея вложения средств ФНБ в китайские активы вызывает у многих большое количество вопросов.

НА ТЕ ЖЕ САМЫЕ ГРАБЛИ

На ум сразу же приходит "дедолларизация" резервов Банка России, обернувшаяся колоссальными убытками. Напомним, что, в соответствии с квартальным отчетом регулятора, к началу июля 2018 г. ЦБ держал в юанях 14,7% резервов, или 67 млрд долларов.

В связи с тем, что Китай активно использует свою валюту как инструмент торговых войн с США, за июль – декабрь вложения ЦБ в юани обесценились на 2,3%, или 1,5 млрд долларов. То, что выгодно Пекину, а именно – искусственное занижение курса юаня, становится разорительным для всех держателей китайских активов. И ЦБ РФ здесь не исключение.

Если же принимать во внимание средний курс на период активных покупок ЦБ, то здесь потери регулятора достигают уже 7,5% суммы, или 5 млрд долларов.

Этот убыток не покрывается даже процентным доходом по китайским финансовым инструментам. Он составил 3,2% годовых, или 2,1 млрд долларов в денежном выражении.

Судя по тому, что правительство намерено инвестировать в китайские обязательства еще и средства ФНБ, неизбежное "похудение" резерва "всех россиян" практически неизбежно. Китай явно не станет отказываться от торговых войн с США, и тот факт, что Москва преподносит Пекин в качестве стратегического партнера, вряд ли его остановит.