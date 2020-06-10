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Если еще совсем недавно россияне возмущались лишь все нарастающим процессом своего "доения" финансовыми властями, то сегодня эти самые власти решили пойти еще дальше, автоматизировав и оцифровав этот процесс. Очевидно, чтобы лучше и удобнее было "доить".



Мастера цифрового доения

Как заявил во вторник, 9 июня, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, цифровизация российской экономики, включенная в национальные проекты до 2024 г., позволит усилить контроль за денежными потоками физических лиц и повысить собираемость налогов.

"Будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин", – отметил глава Счетной палаты.

Для лучшего понимания того, что он не шутит, Кудрин напомнил, что нынешний состав правительства под руководством экс-главы ФНС Михаила Мишустина "имеет сильные компетенции в сфере цифровизации системы управления".

"Безусловно, присутствует беспокойство, что "большой брат" будет все о нас знать, – сказал Кудрин. – Например, известно, что мы покупаем, все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе. Это, конечно, позволит больше анализировать расходы и доходы граждан, более полно выплачивать налог".





Предваряя резонный вопрос о том, что любое сосредоточение персональных данных чревато их утечками, глава СП отметил, что тормозить цифровизацию из-за рисков утечки не следует.

"Если мы остановимся, мы имеем риск оторваться от прогресса, занизить производительность труда в целом ряде сфер, где эти данные нужны", - сказал Кудрин.

Объяснение, прямо скажем, не очень убедительное. Из него напрашивается вывод, что финансовым властям позарез нужны деньги россиян, и они их получат в любом случае – хоть через цифровые, хоть через аналоговые каналы.

Мы за контроль

Между тем многие эксперты не выказывают особого раздражения по части происходящего, говоря, что государство вовсе не собирается никого "доить", а хочет лишь наведения финансовой дисциплины.





"Контроль за получением теневых доходов гражданами необходим, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Зачастую бывает так, что гражданин, который по документам является малоимущим, получает "черную" зарплату, при этом не уплачивая налоги, а организация-работодатель скрывает часть налогов".

По словам Деева, такой гражданин может получать материальную поддержку от государства, которая предназначена для наименее обеспеченных слоев населения.

Политика по наведению порядка в этой области нужна и с точки зрения эффективности расходов бюджета, и с точки зрения обычной социальной справедливости, отметил эксперт.

"В настоящее время в РФ существует около 1,5 тыс. разных доплат наименее обеспеченным гражданам, – сказал Артем Деев. – И часто такие выплаты неэффективны – они очень небольшие. Средства распыляются, в то время как граждане ждут реальной помощи от власти. Именно для этого и нужен серьезный контроль доходов и расходов. Если человек официально получает зарплату меньше МРОТ, а при этом покупает внедорожник, у государства вполне обоснованно могут возникнуть вопросы".

Согласен с Деевым и начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. По его словам, система не предполагает тотального контроля над доходами и расходами граждан, но у Налоговой службы могут возникнуть вопросы относительно получения гражданами крупных переводов, особенно на постоянной основе.

"Если при этом человек не работает официально и не платит никаких налогов, это вызовет подозрение, что компания решила сэкономить и не оформлять трудоустройство, – заявил "Утру.ру" Василий Карпунин. – Даже если работник не видит выгоды в официальной зарплате и привык получать деньги в конверте, в таком виде работы больше минусов, нежели плюсов, и работник менее защищен законом в случае получения травмы или несправедливого увольнения без выплат. Кроме того, страдает российский бюджет, который недополучает часть средств, деньги не идут в Пенсионный фонд".





Как и Деев, Карпунин считает, что такие "теневые работники" не только получают "серую" зарплату, но и обращаются в социальные службы, предоставляя справку о том, что остались без работы. Им в таком случае удается получить льготы на оплату коммунальных платежей и адресную социальную помощь как малоимущим. "Государственные органы начнут следить за передвижением финансовых средств и отслеживать подозрительные операции, выясняя, что это был за перевод и почему его получил гражданин", – сказал Карпунин.

А что, так можно было…?

Резонный вопрос, напрашивающийся после заявления Кудрина: а насколько реально "оцифровать" миллионы россиян с целью отслеживания совпадения их расходов с их доходами. Да еще и так, чтобы впопыхах не "отследить" чего-нибудь такого, чего/кого отслеживать совсем бы и не следовало.

По мнению Артема Деева, это вполне возможно: доходы контролируются ФНС через получение средств на карты граждан, расходы – через банковскую отчетность (если совершаются крупные покупки типа автомобиля или недвижимости), или через данные о безналичных расчетах в магазинах.

"Такая система давно построена в Китае, где государство имеет контроль над доходами и расходами граждан и где доля безналичных платежей выше, чем в любой другой стране мира", – резюмировал эксперт.

Вопрос лишь в том, насколько россияне сами захотят, чтобы у них было "как в Китае".