Нобелевку по химии вручат за изучение белков

Нобелевская премия по химии будет присуждена за исследование элементов, которые помогут в разработке новых медицинских препаратов. Об этом сообщается в Twitter Королевской шведской академии наук.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB