Только днем: составлен список вредных продуктов

Определенную пищу лучше не есть ночью

Диетолог и фитнес-тренер Анастасия Полаева назвала продукты, которые не стоит употреблять перед сном.

Полаева отметила, что наибольшую угрозу для фигуры составляют творог, фрукты и орехи. По ее словам, творог резко повышает уровень инсулина в крови, а фрукты увеличивают кислотность желудка и провоцируют аппетит.

Также не желательно есть перед сном красное мясо. Оно провоцирует выброс в кровь большого количества адреналина, что приводит к нервному возбуждению, передает Vista News.

Специалист отметила, что фрукты и орехи лучше употреблять днем, так как они расслабляют кишечник и могут не дать заснуть человеку.