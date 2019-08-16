Космический жрун с Венеры высадился в московском метро

Инопланетянин попал на Землю через портал

Уфологи всерьез обеспокоены: в столичном метрополитене заметили странное существо.

В опубликованном на Youtube ролике видно, как таинственный житель высовывает сероватую слизистую голову, осматривая окрестности.

По мнению инопланетных экспертов, российскую столицу посетил не простой пришелец. Это космический жрун с Венеры. В метро он оказался с целью разведать обстановку, сообщает Vista News.

Пару дней назад астрофизики зафиксировали странную активность на Венере – с планеты исходил яркий свет и непонятные лучи. Так как в Солнечной системе Венера – вторая от нашего светила планета, ученые давно предполагали, что на ней есть жизнь. Похоже, десантировавшийся в Москву слизистый червь может предоставить доказательства этой гипотезы.

Конспирологи считают, что венерианский жрун попал на Землю через какой-то космический портал. Действительно, на окраине Москвы местные жители недавно заметили, что после грозы в небе появился красный столб, который некоторое время висел в воздухе, а затем бесследно исчез.

Уфологи не знают, какие цели преследует инопланетный червь-разведчик, до каких размеров он может вырасти и куда он скрылся. Остается надеяться, что климат нашей планеты не подойдет пришельцу, и он вскоре погибнет.

Ранее СМИ сообщили, что в Крыму нашли голого инопланетянина.