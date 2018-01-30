Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В столичных образовательных центрах могут появиться бассейны

Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Khameliyanin
C соответствующим предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин

Идея строить новые центры с бассейнами пришла к Собянину после посещения детского сада в Солнцево, который был построен на улице Авиаторов. 

"Здесь есть все - от лифтов для маломобильных граждан до мультимедийных игровых столов для малышей. Но, к сожалению, нет бассейна. Хотя спрос на него со стороны родителей очень большой. Дал поручение - все новые большие детские сады проектировать с бассейнами. Если, конечно, позволяет территория, что часто бывает проблемой для Москвы", - написал градоначальник на своем персональном сайте. 

Кроме того, бассейны в будущем могут появиться и в крупных образовательных комплексах. "Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет", - отметил Собянин. 

В заключение он отметил, что со школ и центров будут приниматься заявки на строительство бассейнов. 

новости партнеров
Загрузка...

Украинская техника разваливается на ходу

Солдаты Незалежной большую часть времени проводят за ремонтом транспорта

До конца света осталось меньше года

Очень скоро все живое исчезнет навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей