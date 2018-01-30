В столичных образовательных центрах могут появиться бассейны
Идея строить новые центры с бассейнами пришла к Собянину после посещения детского сада в Солнцево, который был построен на улице Авиаторов.
"Здесь есть все - от лифтов для маломобильных граждан до мультимедийных игровых столов для малышей. Но, к сожалению, нет бассейна. Хотя спрос на него со стороны родителей очень большой. Дал поручение - все новые большие детские сады проектировать с бассейнами. Если, конечно, позволяет территория, что часто бывает проблемой для Москвы", - написал градоначальник на своем персональном сайте.
Кроме того, бассейны в будущем могут появиться и в крупных образовательных комплексах. "Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет", - отметил Собянин.
В заключение он отметил, что со школ и центров будут приниматься заявки на строительство бассейнов.
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