В Ставрополе судят бывших руководителей компании по выпуску воды "Архыз"

Следователи полагают, что обвиняемые похитили 1,7 млрд рублей

В Промышленном районном суде Ставрополя началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших руководителей группы компаний "Висма", производящей минеральную воду под брендом "Архыз". Заседание состоялось в среду, 29 августа.

В частности, суд посчитал необоснованным требование обвиняемых прекратить уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления, а также отклонил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, поскольку для дел подобной категории закон такой возможности не предусматривает.

Следующее заседание, на котором суд начнет рассмотрение дела по существу, назначено на 12 сентября.

По данным следствия, бывший гендиректор и владелец ЗАО "Висма" Валерий Герюгов, а также топ-менеджеры Люаза Дорошенко и Улан Борлаков получили в 2012-2014 гг. кредиты в Сбербанке в общей сложности на 1,7 млрд рублей. Причем сделали это, используя поддельные документы.

Выплаты по кредитам осуществлялись до 2014 г., а потом ЗАО "Висма" объявила себя банкротом. Как полагают следователи, заемные средства были похищены через фиктивные сделки с фирмами-однодневками. В итоге Сбербанк оказался жертвой мошеннической схемы.

Расследование длилось более года. В апреле 2017 г. Герюгова задержали в Москве. Его поместили под домашний арест, с двух других подозреваемых на время следствия взяли подписку о невыезде.

В середине августа 2018 г. стало известно, что Генпрокуратура подготовила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).

"Сбербанк признан потерпевшим и гражданским истцом в рамках уголовного дела, где В. Герюгову, Л. Дорошенко и У. Борлакову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ по фактам хищения кредитных средств, полученных в ПАО Сбербанк, в сумме 1,7 млрд рублей", – говорится в полученном "Утром" комментарии пресс-службы банка.

Отметим, что дело в суде может задержаться на долгие месяцы. Во-первых, судье предстоит изучить уже имеющиеся 95 томов документов, собранных следователями. Во-вторых, в деле могут появиться новые фигуранты уже по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство).

Между тем заседанием, состоявшемся 29 августа, потерпевшая сторона осталась довольна. "Банк удовлетворен результатом сегодняшнего судебного разбирательства и продолжит активные действия по взысканию задолженности в рамках гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела", – подтвердили в Сбербанке.

Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.