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Появление американцев на военной базе РФ вызвало панику

Фото: Global Look Press/Russian Look/Azamat Imanaliev
Жители поселка неподалеку живут в тревоге и страхе

Населенный пункт Алексеевка, расположенный неподалёку от Тбилиси, последние семь лет жил с тревожным ощущением из-за американской лаборатории имени Ричарда Лугара. Ведь именно там США могли проводить жуткие эксперименты на живых людях.

Об этом рассказал экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. По его словам, сразу после открытия объекта в 2011 году живущих поблизости людей захватили нездоровые мысли.

"С самого начала, с создания этой лаборатории, с открытия вокруг её деятельности были самые различные слухи, разговоры, исследования, так скажем, расследования местного порядка. Она вызывала тревогу у тех, кто жил и живёт рядом с лабораторией", – сказал Гиоргадзе в беседе с RT.

Он добавил, что лаборатория никуда не делась и все еще находится на своем месте – территории бывшей военной базы РФ под Тбилиси. Проводятся ли сейчас там какие-либо исследования с участием простых людей, неизвестно.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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