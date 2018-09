Увеличилось число погибших при крушении парома в Танзании

В Танзании 21 сентября опрокинулся паром. В результате число погибших уже достигло 207 человек, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что судно было рассчитано на 100 человек, однако на борту находилось 400 пассажиров. Во время поворота паром сильно накренился и перевернулся.

#BREAKING Death toll from capsized ferry in Lake Victoria rises to 207: public radio pic.twitter.com/8vcKOumbxB