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Увеличилось число погибших при крушении парома в Танзании

Жертвами стали более 200 человек

В Танзании 21 сентября опрокинулся паром. В результате число погибших уже достигло 207 человек, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что судно было рассчитано на 100 человек, однако на борту находилось 400 пассажиров. Во время поворота паром сильно накренился и перевернулся.

В стране объявлен четырехдневный траур.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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