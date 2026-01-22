Звезда "Даешь молодежь!" Аслан Бижоев работает в пункте выдачи "Вайлдберриз"

Артист рассказал, почему ему пришлось встать за прилавок

Пользователей соцсетей удивило и даже ошарашило видео из обычного пункта выдачи заказов "Вайлдберриз", где за стойкой внезапно оказался Аслан Бижоев – актер, которого многие помнят по скетч-шоу "Даешь молодежь!". Для многих стало неожиданностью, что медийный человек работает на такой низкоквалифицированной должности.

Ролик снял один посетителей ПВЗ. Он опубликовал видео, на котором знаменитый артист спокойно выдает заказы. Видео быстро разошлось по Сети, собрало тысячи просмотров и массу комментариев – одни восхищались, другие искренне не понимали, как звезда телевидения оказалась за прилавком.

Обсуждение дошло и до самого актера, и он решил расставить все точки над "i". Бижоев пояснил, что с его жизнью все в полном порядке: он продолжает сниматься в кино, растит детей и счастлив в семейной жизни. Работа в пункте выдачи не связана с финансовыми трудностями или уходом из профессии.

Как выяснилось, пункт выдачи принадлежит звездному семейству – актер открыл его для своей жены. А сам он помогает там в те дни, когда выпадает свободное время. Артист поблагодарил всех, кто отнесся к ситуации с пониманием и теплом, и показал, что не видит ничего зазорного в том, чтобы временно выполнять простую работу, если это нужно близким.

К слову, другая звезда юмористического шоу Андрей Бурковский недавно был объявлен в розыск.