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Дом Наркомфина сдадут в ближайшее время

Фото: Пресс-служба
Восстановленное здание будет полностью соответствовать своему первоначальному виду

Дом создавался в 1928–1930 гг. в духе конструктивизма по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Это было экспериментальное жилье-коммуна, предназначавшееся для трудящихся в Народном комиссариате финансов СССР (Наркомфине).

За всю историю легендарного здания в доме ни разу не проводился капремонт. Жилой фонд еще с 70-х гг. прошлого века находился в аварийном состоянии и был трижды включен в список "100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение". Новым собственникам с большим трудом удалось расселить из аварийного дома жильцов и начать подготовку к ремонту. Реставрация Дома Наркомфина началась в июле 2017-го и сейчас завершена уже на 80%.


"Внутри полным ходом идут отделочные работы в квартирах, до конца года работы на этом памятнике будут полностью завершены. В ближайшее время начнут снимать строительные леса и благоустраивать территорию. На следующий год Дом Наркомфина будет участником нашей программы Дней культурного наследия. Уверен, что объект станет украшением программы в 2020 году", – считает руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Сегодня в одном из самых ярких памятников архитектуры советского авангарда уже распродана большая часть квартир. После реконструкции дом Наркомфина будет представлять собой премиальный жилой комплекс. Проект подразумевает сохранение оригинальной планировки с коридорной системой.


В опытном доме переходного типа в продаже находится шесть экономичных двухуровневых квартир по 35 – 36 кв. м – ячейки типа F и 2F. Ячейки типа K и L, большей площади, уже забронированы или распроданы. Все 44 уникальные квартиры предлагаются со стилизованной отделкой, оборудованы встроенной бытовой техникой и системой управления "умный дом". Парковка на 40 машино-мест будет расположена рядом со зданием, а пространство под жилым корпусом, который поднят на отдельных столбах, будет свободным.


Коммунальный корпус отреставрированного "дома на ножках" на Новинском бульваре может быть продан либо сдан в аренду. "Экономическая модель еще не выработана, сначала нужно завершить работы по реставрации, затем мы будем уже понимать: либо будем выставлять на продажу, либо сдавать в аренду, сообщил журналистам генеральный директор компании "Лига прав" Гарегин Барсумян (именно этой компании принадлежит здание Наркомфина). Сохранение концепции будет обязательным условием при заключении сделки – в коммунальном корпусе планируется открыть ресторан, а также выделить место под лекционный зал и галерею.


А пока не все жилье распродано, и будущие собственники одного из лучших образцов московского конструктивизма не въехали в свои квартиры, есть уникальная возможность посетить дом Наркомфина с экскурсией. Здание состоит из жилых ячеек – компактных двухуровневых квартир. Сокращение личного пространства, по задумке автора проекта Моисея Гинзбурга, должно было компенсироваться за счет развитой инфраструктуры. На примере такого быта людям предлагалось постепенно перейти от индивидуального жилья к домам-коммунам. Вы сможете увидеть не только первый советский "пентхаус" – квартиру на крыше, принадлежавшую народному комиссару финансов Николаю Милютину, но и насладиться прекрасным видом Москвы и двора американского посольства. Позже на крыше здания появятся солярий, зеленая зона отдыха и место для занятия йогой.

Анна СОРОКИНА
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