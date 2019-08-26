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Уголовников отпустят на свободу в честь юбилея Победы

Уголовников отпустят на свободу в честь юбилея Победы
Фото: www.globallookpress.com
В этот раз амнистия коснется далеко не всех

По случаю грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России будет объявлена обширная амнистия. Правда, затронет она лишь тех, кто сидит по уголовным, а не административным статьям. Об этом сообщил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов.

По его словам, в настоящее время члены совета обсуждают оптимальный вариант амнистии. Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ, каждая из которых предложила свой вариант.

"Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант со всех точек зрения, доработать и передать президенту",

передает слова правозащитника РИА "Новости".

Михаил Федотов. Фото: www.globallookpress.com

Федотов особо отметил, что на этот раз совет решил отказаться от практики прошлых лет, при которой на волю в честь знаковых юбилейных дат отпускали не только уголовников, но и лиц, отбывающих наказание за административные правонарушения.

"Мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией", – указал глава СПЧ.

Такое решение связано с бюрократическими процедурами, передает "Царьград". В настоящий момент идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях. В него хотят включить общие нормы, касающиеся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления, пояснил Федотов. Правда, заключенных, мотающих административные сроки, эта новость едва ли способна утешить.

Андрей ФИЛАТОВ
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