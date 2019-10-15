Метеозависимые люди будут страдать три дня

На Землю надвигается серьезная магнитная буря, которая начнется 24 октября, а завершится только 26 октября. Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозируют слабый уровень бури, но на метеозависимых людях она все равно отразится.

Как предупреждает URA.RU, в период магнитных бурь может начать скакать артериальное давление или случится сбой в работе сердечно-сосудистой системы.

Медики рекомендуют в период магнитных бурь воздержаться от алкоголя, сигарет и физических нагрузок, лучше всего – побольше спать и гулять.