Столица стала еще больше зарабатывать

Москва может себе позволить крупные расходы на новогодние украшения, потому что это богатый субъект РФ. А привела к этому – успешная политика столичных властей по развитию экономики.

Об этом в пятницу заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, уместно ли тратить такие деньги на Новый год и украшения при такой разнице с расходами на праздник регионов.

"Москва абсолютно не потеряла в доходах, а наоборот, увеличила их после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", как "Газпром нефть", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Ранее издание URA.RU сообщало, что власти собираются потратить на подготовку к Новому Году в Москве не менее 1,57 млрд рублей.