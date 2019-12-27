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Можем позволить: Кремль объяснил миллиардные траты на Новый год

Столица стала еще больше зарабатывать

Москва может себе позволить крупные расходы на новогодние украшения, потому что это богатый субъект РФ. А привела к этому – успешная политика столичных властей по развитию экономики.

Об этом в пятницу заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, уместно ли тратить такие деньги на Новый год и украшения при такой разнице с расходами на праздник регионов.

"Москва абсолютно не потеряла в доходах, а наоборот, увеличила их после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", как "Газпром нефть", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Ранее издание URA.RU сообщало, что власти собираются потратить на подготовку к Новому Году в Москве не менее 1,57 млрд рублей.

Александр ИЛЬИН

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