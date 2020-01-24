Посетителей не оставит равнодушными очарование здешних мест, а придуманные профессиональной командой развлечения обеспечат туристов радостными воспоминаниями на годы вперед

Все больше россиян предпочитают проводить, например, новогодние каникулы и отпуск на родине. Заграничный отдых сейчас отходит на второй план, уступая место внутреннему туризму. Поэтому сейчас, как никогда, становятся актуальны загородные отели и базы отдыха. Прекрасным местом, где можно насладиться живописными пейзажами, кристально чистым воздухом и комфортом, является загородный отель "Волынь".

Полуостровок башмачок приютил гостиницу, которая нашла свой причал на берегу Жижицкого озера, расположенного в Куньинском районе на юго-востоке Псковской области. База отдыха разместилась всего в 50 км от города Великие Луки. Добраться до нее не составляет большого труда. Благодаря прекрасной транспортной доступности к отелю удобно подъехать и из Москвы, и из культурной столицы России.

Отель с прилегающей территорией напоминает сказочную деревеньку с шикарными видами. В бревенчатых избах туристов окружает резная мебель из натурального дерева и кованные украшения. Русский дух сохраняется и в убранстве дома. Так, на окнах висят льняные занавески, пол устилают плетеные половики, чтобы новые жильцы с порога попадали в атмосферу тепла и уюта.

Но комфортным проживанием сервис загородного отеля не ограничивается. Здесь также можно провести время с пользой для души и тела. Для любителей активного отдыха предусмотрен тренажерный зал и теннисный корт. Летом можно с ветерком прокатиться на велосипеды или погонять на водных лыжах. Зимой также можно отдаться лыжному спорту или посетить каток.

Для настоящих экстремалов база отдыха приготовила наиприятнейший сюрприз – полет на воздушном шаре. Впрочем, это разведение оценят по достоинству оценят и влюбленные. Что может быть романтичнее признания в любви или предложения руки и сердца на высоте птичьего полета.

Здесь же, в пределах загородного отеля, можно и сыграть свадьбу. "Волынь" охотно предоставит не только территорию, но и свои услуги в проведении важного мероприятия, среди которых, кроме церемонии бракосочетания, тренинги, семинары и конференции.

Культурные развлечения "Волыни" не менее разнообразны, поскольку на берегу все того же Жижицкого озера расположилась усадьба великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. К ней ведут две дороги – по земле и по воде. Второй вариант предполагает десятиминутную прогулку на катере. Первый – по живописной лесной тропинке.

Родового поместья гениального творца посетители не увидят – время здание не пощадило. Зато смогут разглядеть усадьбу, где композитор проводил детство и нередко бывал, оказавшись в зените славы. Это поместье родного дяди Мусоргского, Николая Ивановича Чирикова, которое превратилось в музей с личными вещами Модеста Петровича. Среди экспонатов есть роскошный фотоальбом в кожаном переплете с монограммой. Его композитор, имя которого известно далеко за пределами России, подарил своему брату.

Псковская область – рыбацкий край. Пойманного в здешнем Жижицком озере судака за обе щеки уплетали киевские князья. Впрочем, не отказывались от рыбы из водоемов Псковщины и остальные города Руси. А позже ее вкусовые качества мог оценить лично Петр I. Теперь же отведать "императорского" судака и еще порядка 20 видов рыб может каждый отдыхающий в "Волыни".

Заядлые рыбаки останутся довольны, ведь в местном озере водится и щука, и окунь, и лещ с плотвой, и сом, и ерш, и красноперка. Прекрасно ловятся также угорь, карась, пескарь, налим и язь. На помощь новичкам придут терпеливые инструкторы "Волыни" – профессионалы своего дела. Они на раз-два научат рыбной ловле, познакомят со всеми ее тонкостями и покажут удачные для клева места. Зимой, к слову, рыбаков подвезут к ним на снегоходе.

А завершить плодотворный день можно в русской баньке на дровах. На территории отеля "Волынь" таких сразу две. Есть еще и сауна, двери которой всегда открыты для полноценного отдыха веселой компании. От души попарившихся посетителей бани или сауны ждет массажный кабинет.

Природа здешних мест причудлива и разнообразна. В вольере отеля "водятся" ценных во всех отношениях и редкие животные – маралы. Так называются благородные олени, которые издают зычный рев и славятся целебными свойствами рогов. Единственный в Псковской области вольер с маралами открыт для отдыхающих "Волыни".

В загородном отеле активно развивается событийный туризм. Если в 2020 году приехать сюда в период с 24 февраля по 1 марта включительно, то можно застать масленичные гуляния. Интересная и насыщенная программа разворачивается также в день Ивана Купала, Новый год, Рождество и другие праздники.

Гости "Волыни" будут приятно удивлены очарованием природы, разнообразием развлечений, изысканной кухней и качеством быта, над которым изрядно потрудилась команда профессионалов.