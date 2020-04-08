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Треугольный загадочный объект пролетел над Томском

Треугольный загадочный объект пролетел над Томском
Фото: pixabay.com
Неопознанные шары кружились высоко в небе

Жители Томска сняли на видео необычное явление. В небе над городом заметили три светящихся шара, которые кружились в форме равностороннего треугольника. Некоторые предположили: это не что иное, как НЛО.

Видео появилось в местных СМИ и социальных сетях. На кадрах можно отчетливо разглядеть необычный объект, пишет "МИР24".  Причем один из шаров то появлялся, то исчезал. Что на самом деле попало в объектив очевидца – неизвестно. Необычное явление прокомментировала доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Томского госуниверситета Татьяна Галушина.

Она отметила, что как следует изучить произошедшее не выйдет: непонятно, что происходило до момента съемки, к тому же объекты в кадре находятся слишком далеко. По мнению эксперта, эти шары – или фонарики, или квадрокоптеры. Галушина также поделилась с РИА "Новости", что все происходящее и вовсе может быть результатом монтажа.

А вот мнение пользователей Сети разделилось. Некоторые комментаторы на "Ютуб" согласились с экспертом в том, что на ролике нет ничего загадочного: "Да это блики на оптике", "Просто 3 дрона запустили в небо в виде треугольника".

Другие же Интернет-пользователи так не считают. Некоторые вспомнили, что и сами были свидетелями подобных явлений, причем зачастую после них происходили значимые исторические события: "Мы такое наблюдали в 91 году, бегал весь двор смотреть... Потом СССР не стало", "В 1991 когда жил в Ярославской обл. тоже такое наблюдал", "Я думаю, что это одно треугольное НЛО", "Точно такой же треугольник я видел летом ночью в 2008 году и случился кризис. Кто в курсе что это?" (орфография и пунктуация авторов сохранены)

Подобные летающие объекты – совсем не редкость. Загадочные светящиеся шары в небе замечают по всему миру, а иногда их удается и снять на видео. Ранее необычное явление увидели жители Петербурга.

Карина СИРАЗОВА

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