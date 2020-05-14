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Неизвестный пилот оставил американцам послание на русском языке

Надпись "Мой руки" видна на карте полетов в интернете

Согласно данным портала FlightRadar, случай зафиксировали в среду, 13 мая, в американском штате Флорида. Легкий одномоторный самолет "Cessna 172N Skyhawk" вылетел из города Форт-Лодердейл и находился в воздухе около часа. Пилот, предположительно, русского происхождения, оставил для американцев в небе надпись. Она гласит: "Мой руки".

Похожая ситуация ранее произошла в небе над Новосибирской областью. Российский пилот Олег Кобзев вывел вопрос "А где все?" в районе села Сидоровка в Колыванском районе. Летчик осуществил этот трюк впервые.

Анна ШУЛЕПОВА

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