Журналисты ФАН иронично ответили "коллегам" из Bellingcat, попытавшимся оправдаться за инцидент с вербовкой

Спор между изданиями не утихает

Bellingcat отреагировал на материал ФАН, в котором рассказывалось про попытку вербовки сотрудников издания с помощью денег и запугиваний. В публикации ФАН были скрины переписок в соцсетях и аудиозаписи, доказывающие, что сотрудники Bellingcat намеревались устроить информационную диверсию, связанную с выборами президента США в этом году.

В Bellingcat заявили, что сотрудники ФАН предоставили фейковую информацию, скриншоты являются не настоящими, а поддельные. Зарубежное издание попыталось оправдаться тем, что в материале ФАН были ошибки, касающиеся нюансов работы сотрудников издания с иностранной аудиторией, фамилии одного из вербовщиков Питера ван Хьюса, а также того факта, что он – голландец, а вел переписку с бельгийского номера телефона.

ФАН ответил на обвинения Bellingcat контраргументами, доказывающими, что его опровержение абсолютно несостоятельно. Сотрудники ФАН отметили, что Pieter van Huis опасается каламбуров, которые могут возникнуть из-за транскрипции его фамилии на русском языке, поэтому использует псевдоним Гюйс. Однако, подписывать авторские статьи псевдонимом – одно дело, но зачем его использовать еще и в соцсетях. Откуда появились такие комплексы?

В Bellingcat заявили, что Питер плохо знает русский язык, поэтому наверняка обратился бы за помощью к его носителю. ФАН посчитал это слабым оправданием. Понятно, когда профессиональные переводчики следят за тем, чтобы не было ошибок в докладах и документах, но, если обращение к журналистам неформальное, их никто приглашать не станет. Очевидно, что Питер использовал онлайн-переводчик, благодаря которому удобнее общаться в Сети, поскольку не возникает пауз между сообщениями. Он перевел фамилию в соответствии с правилами русского языка и не учел чьи-то комплексы.

Ранее ФАН уже получал угрозы от киберкомандования Вооруженных сил США, которое также пользовалось Google Translate. Сотрудники издания получали письма и СМС на низкокачественном русском языке, что говорило об использовании онлайн-переводчика. Американцы также осуществили кибератаку на сервер ФАН.

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Аргумент Bellingcat, что Хьюс /Гюйс вел переписку в WhatsApp с бельгийского номера, хотя сам из Нидерландов, выглядит нелепо. Известно, что международная команда журналистов нередко использует сторонние СИМ-карты для своих "расследований", чтобы заметать следы.

При этом ФАН обратил внимание, что опровержение не касалось переписки в Twitter, хотя там русский язык так же плох из-за использования онлайн-переводчика. Очевидно, что после полученных от журналистов ФАН многочисленных отказов Bellingcat пришлось менять планы и выводить своего сотрудника из проекта по созданию антироссийского материала о вмешательстве в дела США.


ФАН заявил, что рассказ о сообщениях от Хьюса/Гюйса и попытках подкупа и шантажа с его стороны вынудил Bellingcat признаться в подготовке информационного вброса и выполнении заказа от заинтересованных лиц.

Федеральное агентство новостей отметило, что сотрудничество с "Проект.медиа" не делает чести Bellingcat. Нелепо, когда фейкометы, сотрудничающие с другими любителями вбросов, говорят о том, что их пытались дискредитировать. У журналистов нет необходимости этим заниматься – Bellingcat справляется самостоятельно. Пока его использует в своих целях Михаил Ходорковский, издание пытается выяснить, как лучше писать: Хьюс или Гюйс.

Сотрудники ФАН обратили внимание, что сумма, которую обещали сотрудникам СМИ, до смешного мала. Очевидно, что у Запада очень слабые представления о благосостоянии россиян. Там до сих пор считают РФ бедной страной, где люди рады подачке в 500-1000 евро. Получить отказ было очень обидно, так что теперь приходится оправдываться и говорить, что такого не было.

Качество оправданий у Bellingcat такое же слабое, как и его "расследования". Неудивительно, что западные фейкометы вынуждены искать информацию, обращаясь к людям в интернете и угрожая им. Это наглядно показывает подход к работе издания: вбросы, оплата сфабрикованных материалов, шантаж и запугивания.

 ФАН заявил, что не намерен молчать о таких вопиющих фактах и будет предавать их огласке. Стыдно, что журналисты из "просвещенной Европы" попались на грязных методах работы, нарушениях прав человека и журналисткой этики.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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